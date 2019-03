Alejandro Sanz anuncia su nuevo single, con Camila Cabello

El próximo 5 de abril Alejandro Sanz nos dejará conocer íntegramente #ElDisco, ese nuevo trabajo del que nos ha ido desvelando detalles poco a poco. Primero conocimos No tengo nada, luego llegó su colaboración con Nicky Jam en Back in the city.

Después supimos cómo iba a ser la portada y cuál era el track list completo. Y ahora… ahora llega el momento de conocer la colaboración con Camila Cabello en Mi persona favorita. Y tiene pinta de que va a emocionarnos y tocarnos la fibra sensible.

“Historias de verdad son las que dan sentido a nuestras vidas…”, compartía el cantante en redes. “Levantarte cada día y que alguien te diga ‘eres mi persona favorita, no se olvida. El jueves entenderéis de qué os hablo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 25 Mar, 2019 a las 2:13 PDT

Y es que este 28 de marzo Alejandro nos permitirá conocer esa nueva canción sobre la que Camila nos ha dado más detalles, como por ejemplo, el momento en el que recibió una llamada de esa persona a la que tanto admiraba.

“En el verano pasado Alejandro me llamó y me preguntó si podía viajar a Miami para hacer una canción juntos para su nuevo álbum”, expresaba en redes, “no es un secreto que he sido su fan toda la vida, y su propuesta me dejó petrificada, y sin poder esperar un minuto más para tomar el primer avión a Miami!!!!!!!”, ha desvelado.

“Alejandro, tu música ha sido la banda sonora de la vida de mi familia y de la mía, desde siempre, y ahora tengo el privilegio de llamarte mi amigo y colaborador (aún no me lo creo!!!!!). Hacer esta canción contigo ha sido algo muy especial y toda una aventura. Gracias por pensar en mí e invitarme a trabajar juntos!!!”, añadía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 16 Jul, 2018 a las 8:51 PDT

Y si hablamos de personas favoritas, ella lo tiene claro: “Yo le dedico esta canción a mi hermanita Sofi, quien es “MI PERSONA FAVORITA”!!! Al fin podrán escucharla, yo estoy super emocionada!!!! Este es un momento mágico!!!”, terminaba diciendo.

Ante unas palabras tan emotivas, Alejando no podía quedarse callado. “Mi niña, ojalá pudieras verte como te vemos desde fuera. Tienen tanto talento y un corazón tan bello que solo me sale un inmenso GRACIAS. Os adoro a tu familia y a ti y aquí tendréis siempre un amigo incondicional. Que papá Dios te guíe en tu camino y disfrutes del regalo de la vida. Un beso mi querida niña”, le escribía en IG.

La gira crece

Después de #ElDisco llegará #LaGira, una serie de conciertos que ya tienen el cartel de 'sould out' colgado y que acaba de sumar una fecha más. "#ElDisco quiere más gira. Sumamos el último y definitivo concierto de #LaGira en España el 6 de julio en Santiago de Compostela", anunciaba él mismo en redes.

Las entradas estarán disponibles a partir de este mismo viernes y visto lo visto, con la rapidez con la que se agotaron las anteriores, si tienes intención de ir, sería recomendable que estuvieras atento porque seguro que vuelan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 26 Mar, 2019 a las 4:09 PDT

Este concierto se suma a los que ya ha anunciado para el próximo junio en Sevilla, Barcelona, Madrid y Elche (Alicante). Una gira de estadios que acaba de sumar uno más y que nos volverá a demostrar que Alejandro se crece sobre un escenario. ¡Ganas de ver las nuevas canciones en directo!