Miki sobre la puesta en escena de Eurovisión: “Increíble, pensad fuera de la caja”

Empieza la cuenta atrás para el Festival de Eurovisión de este año. El 18 de mayo se acerca y Miki Nuñez está centrado en la promoción de La venda y la preparación de lo que va a ser su actuación en Tel Aviv.

“La preparación es bastante heavy. Llevamos ensayando desde hace un mes, lo mismo una y otra vez, perfeccionando pruebas de vestuario, pruebas de voz…es como repetir y repetir y perfeccionar todo el rato”, explicó en YU sobre lo que ha ocupado sus días en los últimos tiempos.

Está contento con su canción que además de hacernos bailar, nos traslada un mensaje. “Es una metáfora de quitarse la venda y empezar a ver las cosas realmente como uno quiere verlas, de quererse, olvidarse de prejuicios sociales y mierdas así”, argumentó.

Ya ha hecho las pruebas de vestuario y tiene clara la puesta en escena sobre la que adelantó que es “increíble, pensad fuera de la caja”.

Miki es de esas personas que no eluden las polémicas para mantener un perfil bajo. No hay más que ver una de sus últimas contestaciones en twitter a un hombre que decía que si su hijo fuera gay le mandaría a terapia.

“Mis padres se enteran antes que yo de estas cosas, en plan si hay polémica o no, porque yo lo suelto y luego me voy. Mis padres, el otro día me dijeron que Gran Wyoming dijo ‘citando a Miki Nunyez…’ y yo pensé, ‘joder’”, relató sobre esa fuerza que le lleva a meterse en esas movidas.

“Me pican los dedos”, aseguró, “no me jodas, en el siglo XXI, que nadie pueda querer libremente…buahhh”.

Pero volviendo a Eurovisión, él es optimista sobre lo que pueda suceder en mayo. “Si escucháis los temas de las demás candidaturas de Europa, son en plan, todo baladotes, a lo mejor no todo, pero son bastante baladas. Y España nunca ha llevado algo así, o sea, que yo creo que podemos dar el golpe”, aseguró con esperanza.

Y es que desde que conoció la canción no le trajo más que buena vibra. “En el momento en que a mí me dan la canción y no me dicen de qué banda es, pero oyes la voz de Adriá y dices ‘vaya, sí, esto es La Pegatina’. Para mí es un sueño, que la primera entrada que pague sea para ver a La Pegatina y ahora me hablan en plan ‘¿cómo te va todo?, ¿cómo va la promo?, ¿qué tal esto y lo otro?’… o trabajar mano a mano haciendo canciones. Guauuuu”, desveló sobre ese primer encuentro con el tema.

Él ya era fan de La Pegatina y conocía de sobra canciones suyas como Maricarmen, todo un himno generacional sobre la fiesta. “Yo soy el típico que a las tres de la mañana está diciendo, ‘bua, vámonos ya, no puedo más’. Yo soy el que hace la bomba de humor, el que anima a todo Dios, ‘venga, vamos a salir de fiesta’ y luego me voy”, confesó.

Y eso es lo que sigue haciendo porque no ha cambiado mucho sus rutinas pese a todo lo que se le ha venido encima. “En mi día a día lo he notado en que cuando camino por la calle necesito media hora más para ir a los sitios porque la gente me para para pedirme fotos, enviarle un audio a mi prima, un vídeo a mi hermana. Pero, de puertas para adentro, me sigo moviendo con la misma gente, los mismos ambientes, todo igual”, aclaró.

Lo que sí hace de vez en cuando es rememorar sus tiempos en la Academia de la que echa de menos “estar todo el día haciendo música y cagar acompañado”. Y es que le cuesta olvidarse de la caca de Famous.

“Famous esperaba a que acabara el 24 horas para ir al baño. Era el último en ducharse. Estábamos todo Dios allí, a punto de sobarnos y llegaba él, ‘hola, ¿qué tal? Dejaba la toalla, encendía la luz…y sacaba todo lo que llevaba dentro, yo no sé qué comía…olía a caca de Famous”, recordó.

“Famous es una de las personas más limpias que conozco. Sus padres le enviaban botes de colonia cada tres días y los gastaba todos”, añadió, “lo siento Famous pero tu caca es horrorosa”.

También recordó cómo era compartir baño con María. Dale al play si quieres esterarse de eso o de lo más surrealista que le ha pasado con una fan.