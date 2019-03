¿Qué fue de Irene Cara?

Nació en el corazón del Bronx neoyorkino, y alcanzó la fama mundial con, valga la redundancia, Fama. Ahora acaba de cumplir 60 años, y aunque los éxitos y la notoriedad de los dorados años 80 están lejos, lo cierto es que Irene sigue dedicada al mundo de la música cantando con su banda, Hot Caramel.

Desde su más tierna infancia estuvo vinculada al teatro, con sólo 5 años debutó en un musical de Broadway y con 8 años grabó su primer LP navideño. Su debut televisivo tuvo lugar en la telenovela Love of Life, participando durante toda una temporada, y al año siguiente consiguió su gran oportunidad con un papel secundario en la sitcom The Electric Company, junto a Bill Cosby, Rita Moreno y Morgan Freeman. Su primera película fue el drama romántico Aaron Loves Angela (1975), luego participó en la miniserie Raíces: la nueva generación (1979) y en el telefilm La tragedia de Guyana (1980).

Su papel más emblemático llegó en 1980, encarnando a Coco Hernández, la estudiante de la escuela en la que se ambientaba el exitoso musical Fama de Alan Parker. Para la banda sonora de este film grabó dos singles: la emblemática y discotequera Fame, todo un himno generacional de principios de los 80, y la balada Out Here On My Own. Ambos temas fueron superventas y le otorgaron dos candidaturas a Grammy, y también logró una nominación a los Globos de Oro como actriz de comedia o musical.

El videoclip de Fama es todo un festival de nostalgia ochentera. Cuando la serie de televisión basada en la película recibió luz verde, Irene decidió no intervenir, y su papel fue interpretado por Erica Gimpel, que era físicamente muy parecida a ella. La serie tuvo mucho más éxito que el film y se mantuvo en antena de 1982 a 1989.

'Fama', de Alan Parker (1980)

Su mejor año, sin duda, fue 1983, cuando ganó un Oscar por la canción Flashdande... What a feeling, por la que también tiene un Globo de Oro. El tema de la célebre película musical fue otro de los grandes hitos de su carrera, se convirtió en todo un hit que se mantuvo seis semanas en el número uno de las listas de ventas norteamericanas.

Irene Cara - 'Flashdance What A Feeling'

En 1985 cuando retomó su carrera como cantante haciendo diversas actuaciones en Atlantic City, así como en programas televisivos europeos, sudamericanos y japoneses. En 1986 se casó con Conrad Palmisano, que trabajaba como doble en escenas de acción en multitud de producciones de Hollywood. Se divorciaron en 1991. En 1987 lanzó el disco Carismatic, por el que entró en juicio por desacuerdos económicos con sus managers, y ocho años más tarde logró una sentencia favorable y recibió un millón de dólares. En 1989 interpretó la canción Love Survives pertenciente a la banda sonora de la película de animación Todos los perros van al cielo de Don Bluth.

Durante la década de los 90 se retiró del mundo del espectáculo. Regresó en 2001 cuando se unió a DJ Bobo, para grabar una versión dance de What a feeling, otro auténtico pelotazo a nivel europeo. Un año más tarde fundó su propio grupo llamado Hot Caramel. Posteriormente grabó algunos singles más y actualmente continúa formando parte de su grupo, con el que en 2011 grabó el álbum Irene Cara Presents Hot Caramel.