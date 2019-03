Carlos Right continúa su historia con Sebastian Yatra

Carlos Right no fue uno de los 18 finalistas elegidos en el último casting de Operación Triunfo pero la renuncia, a última hora, de uno de los finalistas, le abrió las puertas de la Academia.

En la Gala 0, tampoco lo tuvo fácil porque el jurado le dejó en duda después de cantar Cómo mirarte de Sebastian Yatra. Ahí comienza su relación mediática con el colombiano. Al final, le trajo suerte cantar su canción porque el público le salvó y entró a formar parte de la familia del programa.

Y aunque entre sus influencias están Bruno Mars, Michael Jackson, James Arthur o Ed Sheeran, lo cierto es que la música latina, también ocupa un hueco importante en sus preferencias. Por eso, no ha dudado en coger la guitarra y rendirle un homenaje a Yatra cantando un fragmento de Cristina, su último single.

Eso sí, el catalán lo ha hecho sin Tini al lado. La argentina ha compartido esta nueva balada romántica del colombiano con él y ha protagonizado un vídeo que a todos nos ha recordado aquella comedia romántica del cine clásico protagonizada por Audrey Hepburn y Gregory Peck: Vacaciones en Roma.

Su compañera de concurso, Julia, no podía evitar recriminarle “el deditoooo” en referencia a colocar la mano en la guitarra. “Tú y el dedito”, le contestaba él.

Que conste que Carlos Right y Sebastian Yatra comparten un buen rollo del que hemos podido ser testigos hace unos días cuando, durante la gira española de Yatra, vimos al triunfito asistir a dos de sus conciertos, primero en Madrid y luego en Barcelona.

Lo que nos queda es comprobar si en el álbum debut de Right habrá alguna colaboración con este artista que tanto ha significado en su vida en los últimos tiempos. Porque habrá disco, lo anunció él mismo hace unos días en redes y luego en La mejor canción jamás cantada.

No hay fechas todavía pero sí aseguró que a lo largo de abril publicaría como primer single de adelanto, una nueva versión de Se te nota, la canción que cantó como posible candidato para ir a Eurovisión que no finalmente no fue escogida.

Right comenzaba la semana diciendo que tenía cosas importantes que contarnos y esperemos que, de un momento a otro, nos de alguna sorpresa y nos confirme alguna fecha para empezar a conocer su propuesta post Academia.