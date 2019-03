Thom York y Sam Smith también son fans de Billie Eilish

El club de fans de Billie Eilish no deja de ganar adeptos y adeptas. Y no solo del público, pues cada vez son más los y las artistas que muestran especial interés en la joven cantante. Los últimos en sumarse al grupo de seguidores y seguidoras han sido Sam Smith y Thom Yorke (Radiohead), a quienes hemos podido ver compartiendo palco durante su concierto en Londres el pasado fin de semana.

Ambos eran capturados disfrutando al ritmo de You Should See Me in a Crown por el propio padre de la artista, Patrick O'Conell, quien compartía el vídeo de este sorprendente y significativo momento desde su cuenta de Instagram. A Smith y Yorke les separan unas cuantas personas, pero la expresión de uno y otro muestra que ambos se encuentran totalmente sumergidos en el directo.

A través de su perfil, podemos ver que el progenitor de la talentosa Eilish intenta no perderse ninguna de sus actuaciones. No es el único miembro de la familia que sigue a Billie en sus viajes. Finneas O'Connel, su hermano, letrista y productor, forma con ella un binomio inseparable.

Sam Smith y Thom Yorke no son los primeros en acudir a uno de los conciertos de la adolescente o en dar muestras de interés por ella. A su actuación en el San Jordi Club de Barcelona el pasado 9 de marzo acudía Rosalía, poco después de que saliese a la luz la futura colaboración entre ambas.

A tan solo dos días del lanzamiento de su LP debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, la cantante se encuentra inmersa en una gira promocional por Europa. Una vez el álbum vea la luz el próximo viernes 29, dará comienzo el tour oficial, dentro del cual ya se han confirmado dos fechas en nuestro país: el 2 de septiembre de 2019 en el Poble Spanyol de Barcelona y el 3 de septiembre en el WiZink Center de Madrid.

Desde su propia cuenta de Instagram, la cantante sigue la cuenta atrás para que se produzca el esperado estreno. La expectación es tan alta que medios musicales de prestigio como Billboard han previsto que el disco alcance e incluso supere las ventas en la primera semana de Thank U, Next, el último trabajo de Ariana Grande que lograba batir todos los récords.