Gesaffelstein, el DJ que ha derribado los estereotipos de la música electrónica

Gesaffelstein se aleja de la imagen prototípica que tenemos de los productores de música electrónica. Este francés de nombre real Mike Lévy, más pronunciable que el artístico, nació en Lyon en 1987 y desde que tiene 16 años lucha por abrirse un hueco en el mundo del techno.

Con pinta de modelo de alta costura, siempre enfundado en un traje slim fit y acompañado del humo de sus cigarrillos, Gesaffelstein acude a sus DJ sets. Lévy abandera la vanguardia en todos sus movimientos. Su electrónica es difícil de clasificar y él mismo no tiene ningún interés en hacerlo, aunque le acecha la etiqueta de "techno oscuro".

Si a Gesaffelstein le preguntan por la música de su niñez, entre sus respuestas no estará el techno. Se considera una persona tímida, por eso dice que la electrónica llegó tarde a su vida. Está hecha para los clubs y a los clubs se va a bailar... Eso, al parecer, no era lo suyo.

Hasta que se mudó a París y descubrió lo que los sonidos electrónicos podían hacerle sentir. En una entrevista a Vicious Magazine afirma: "Los sonidos provocan en mí esa intensidad que me es extraña en mi vida normal." Gesaffelstein es un apasionado del arte y en este recoveco musical encontró su guarida.

Gesaffelstein en acción

El techno o se ama o se odia, no hay término medio. Pero, a quien le apasiona lo hace con tanta intensidad que Gesaffelstein siempre ha contado con un público fiel. Aún no ha llegado al nivel de popularidad de David Guetta o Martin Garrix, aunque últimamente está sabiendo codearse con buenos artistas. Sin embargo, el estilo de Mike Lévy no está hecho para sonar en las radios más comerciales. O por lo menos, lo estaba. Gesaffelstein lleva tiempo tratando de quitarse la etiqueta de 'futura promesa' para poder colgarse el cartel de 'apuesta segura'. Porque como demuestra en sus actuaciones, lo es.

Gessafelstein está siendo muy bien asesorado. Si observamos sus últimos temas: Reset, Lost In the Fire y Blast Off, se nota un giro hacia el mainstream. Reset cuenta con uno de los videoclips más poderosos de 2018, un producto perfecto para YouTube. Se trata de una crítica a la evolución del hip hop, en el sentido de que cuando un artista muere (metafóricamente hablando), rápidamente es suplantado por otro. Algo que ocurre en todos los estilos.

Luego lanzaba Lost In Fire junto a The Weeknd, un tema que se convertía en el más escuchado de toda su trayectoria musical. Alcanzado hasta el momento, 48 millones de visualizaciones. Y, por último, llegaba Blast Off junto a Pharrel Williams, al que se le ve muy cómodo en este tema.

Si Gesaffelstein sigue a este ritmo, 2019 promete ser su año. Este francés siempre ha tenido sus metas claras. Si no me creen, solo hay que ver de dónde proviene su nombre. Se trata de un acrónimo de la palabra alemana 'gesamtkunstwerk', que significa "el arte absoluto" y del nombre de Einstein. Algo pretencioso que el DJ ha convertido en toda una declaración de intenciones.