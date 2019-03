Laura Escanes comparte su primera foto embarazada

Todos y todas hemos sido testigos de la historia de amor de Laura Escanes y Risto Mejide. Desde que se conocieron, el presentador y la modelo han dado mucho que hablar, sobre todo por la diferencia de edad que existe entre los dos.

Tras protagonizar una boda de ensueño en 2017, convirtiéndose en uno de los eventos del año, ha llegado el momento del bebé. El pasado 26 de febrero, la pareja anunció, a través de sus cuentas de Instagram, que estaban embarazados. Lo hicieron, tal y como os contamos, a través de una foto de ellos con las ecografías.

Ahora, un mes después, Escanes sigue compartiendo con su millón de seguidores los avances del embarazo. De hecho, la modelo ya ha compartido su primera foto de embarazada. Eso sí, nosotros todavía no vemos la barriguita.

“Muero por ver cómo va creciendo esta barriguita. 13 +3”, ha escrito la influencer junto a una foto en blanco y negro donde aparece de perfil y con ropa interior. Parece la primera foto de una serie de imágenes que irá subiendo Laura para ir contando su embarazo a sus seguidores.

De hecho, la modelo ya tiene una serie de publicaciones destacadas en su perfil acerca de su embarazo. En ellas, cuenta, cómo le dijo a Risto que estaba embarazada. Fue comprando ropita para el bebé. “Yo ya lo sospechaba y me adelanté comprando estas cositas para darle la noticia a Risto”.

Además, la artista, respondió a la pregunta sobre si estaban buscando tener un hijo: “Sí, teníamos muchas ganas. Me preguntáis que entonces por qué lo negaba tantas veces cuando lo publicaba la prensa o cuando decían que estaba embarazada. Básicamente porque no era verdad en ese momento, y porque a veces la presión que se puede llegar a sentir por las ganas que tienen desde fuera para que te quedes embarazada, lo hace más complicado todo. A veces no es tan fácil”.

Sin lugar a dudas, Laura está viviendo felizmente su embarazo, y compartiéndolo con todos sus seguidores. ¡Seguiremos atentos a su cuenta de Instagram!