Mandy Moore y Shane West se reúnen 17 años después de ‘Un Paseo Para Recordar’

Reconócelo, tú también has llorado con Un Paseo Para Recordar. La película protagonizada por Mandy Moore se convirtió en todo un éxito cuando se estrenó en 2002. Era un drama romántico adolescente protagonizado por una de las estrellas del momento, ¿qué podía ir mal? Además, teniendo en cuenta la cantidad de veces que la han repetido en televisión, finalmente se ha convertido en una cinta de culto del género adolescente.

Mandy More y Shane West dieron vida a Jamie y Landon, respectivamente. La historia es todo un drama teenager: el chico más popular y mujeriego del instituto se enamora perdidamente de la chica empollona y tímida. Por desgracia, ésta tiene una enfermedad terminal.

Ahora, cuando han pasado 17 años del estreno de la famosa cinta, Mandy Moore y Shane West tuvieron un bonito reencuentro. Fue en la ceremonia de honor para celebrar los veinte años de carrera de la actriz (empezó muy jovencita a estar delante de la cámara) en la cual recibió la tan ansiada estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles.

West, que coincidió con ella en uno de sus primeros éxitos, se subió al podio para dedicarle unas preciosas palabras:

“Este film no solo fue una experiencia maravillosa, me dio la oportunidad de enamorarme de esta mujer fantástica. Mandy, eres una auténtica joya. No podría estar más orgulloso. Te quiero”.

Para dejar constancia del momento, la actriz y el actor rememoraron una de las fotos más famosas de la cinta en la que aparecen abrazados. ¡Sin lugar a dudas, lucen tan bien como hace casi dos décadas!

Mandy subió la foto con un precioso texto: Las estrella siempre han sido lo nuestro. Muchas gracias a Shane West por sus preciosas palabras en este día tan especial que nunca olvidaré. Fue un paseo (de la fama) para recordar.