BTS lanza el tráiler de ‘Map Of The Soul: Persona’ y los fans ya sacan teorías

Cada vez estamos más cerca de poder disfrutar de lo nuevo de BTS. El próximo 12 de abril, el grupo coreano lanzará su nuevo álbum titulado Map Of The Soul: Persona que, estamos seguros, va a ser todo un éxito.

Y es que, no hay nada que se le resista a la boy band del momento: los hemos visto en Los Simpson, protagonizando la revista Time y rompiendo toda clase de récords. En abril, estamos seguros, que volverán a ser los grandes protagonistas del panorama musical.

Para que la espera sea más llevadera, los chicos han lanzado un pequeño tráiler con RM como protagonista. ¡Y lo que tienen entre manos los chicos promete mucho!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BTS official (@bts.bighitofficial) el 16 Ago, 2018 a las 8:00 PDT

El vídeo empieza en un aula abierta donde vemos un grafiti. Es entonces cuando RM comienza a rapear. Por supuesto, los fans del grupo no han perdido la ocasión para crear teorías sobre las palabras escritas que aparecen en la pizarra: “Persona”, “Ego”, “Sombra”, “Felicidad”, “Sueños” y “Amor”. ¿Tendrán que ver con los nombres de los futuros temas?

Teniendo en cuenta que en este adelanto solo vemos a uno de los integrantes del grupo, muchos fans han especulado sobre que, hasta el lanzamiento del álbum, BTS podría lanzar nuevos adelantos con el resto. ¿Os imagináis? ¡Sería genial!

El tráiler ha revolucionado internet, sumando más de 10 millones de reproducciones en menos de 24 horas. ¡Casi nada! Además, ha estado en las primeras posiciones de tendencias mundiales en Youtube.

Map Of The Soul: Persona será el cuarto álbum de estudio de BTS en Corea tras Dark & Wild (2014), Wings (2016) y Love Yourself (2018). El álbum estará en preventa el 11 de abril (para que los más acérrimos seguidores no se queden sin su copia) y el 12 de abril será lanzado al mercado. Se avecina nueva fiebre BTS en 3, 2 , 1….