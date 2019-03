‘Breakfast in America’ de Supertramp cumple 40 años

Supertramp abandonó su Reino Unido natal en 1977 y se instaló en Los Ángeles. El rock progresivo que los había caracterizado hasta el momento se acercaría desde ese momento más al pop. En su primera época crearon ambiciosos álbumes conceptuales, pero son más conocidos por sus canciones más populares y exitosas, la mayoría de ellas incluidas en un disco que ya es ‘classic’: Breakfast in America (1979) acaba de cumplir 40 años.

El sexto álbum de estudio de Supertramp fue el primero en el que aparecieron tensiones entre los que, entonces, eran los dos principales líderes, y cofundadores, de la banda: Roger Hodgson y Rick Davies. A Davis no le gustaba la canción que daba título al álbum y no la quería incluir en el disco. Sin embargo, finalmente Breakfast in America no solo se convirtió en el disco más escuchado de Supertramp sino que sigue siendo considerado como una de las diez principales grabaciones de la historia de la música.

Independientemente de sus problemas, Davies y Hodgson lograron sacar lo mejor de ambos en Breakfast in America. "Tenemos una relación extraña", reflexionó Hodgson. "Siempre ha sido extraño. Los dos somos bichos raros, y nunca hemos podido comunicarnos demasiado a nivel verbal. De todas formas, tenemos un vínculo muy profundo", decía.

Breakfast in America ha vendido, hasta la fecha, cuatro millones de copias en Estados Unidos y 18 millones en todo el mundo. El álbum alcanzó el primer puesto en las listas Billboard", así como en Europa, Canadá y Australia.

Portada de 'Breakfast in America' de Supertramp. / A&M Records

Como explicó Hodgson en una entrevista, "las canciones de este álbum fueron elegidas porque queríamos obtener una sensación de diversión y calidez. Creo que sentimos que habíamos hecho tres álbumes bastante serios, y ya era hora de que mostráramos una parte más ligera de nosotros mismos".

La portada del disco fue un auténtico éxito del que aún se habla. Fue diseñada por Mikel Doud, e incluyó a Kate Murtagh en el papel de Estatua de la Libertad portando un zumo de naranja sustituyendo la típica antorcha. El fondo incluye una panorámica de Manhattan formada por distintos utensilios de cocina, con cajas de cereales apiladas formando las Torres Gemelas, y un desayuno americano representando Battery Park. La foto de la contraportada, con los miembros del grupo leyendo respectivos periódicos locales mientras desayunan, fue tomada en Bert's Mad House.

Siempre he considerado que hay tres discos que marcan el final de la era clásica de la música progresiva y dejan paso al sonido progresivo de los 80: Duke de Genesis (1980), The Wall de Pink Floyd (1979) y Breakfast in America.