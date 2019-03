Blas Cantó anuncia su #DulceEspera y algunos fans se equivocan

“Gracias Universo por este regalo… #Dulce espera @martasotooficial”. Estas son las palabras que compartía Blas Cantó en su Instagram junto a una foto suya agarrando por detrás de la cintura a Marta Soto. Y claro, ha dado lugar a varias interpretaciones.

“La he liado parda”, reconocía él mismo ante el aluvión de felicitaciones que recibía por su supuesta futura paternidad. Y es que ya se sabe que eso de ‘la dulce espera’ va asociado a los embarazos. Y si encima te refieres a ella junto a una imagen que podría ser la de cualquier pareja que se quiere…pues ya tenemos confusión.

“La has liado pollito. Ahora todo el mundo se piensa que vas a ser padre, me descojono”, escribía una de sus seguidoras. “Madre mía, no sabía que tenías novia, ahora hasta un bebé”, añadía otro. Aunque había algunas que lo tenían bien claro: “Pero quién se cree que va a ser un bebé conociendo a Blas??? Esta no es la España que me representa”.

“Blas, por favor, no metas hype y dinos qué es esto. Es tu pareja? Vais a tener un bebé? Qué está pasando?”, le pedía otra de sus seguidores. Al final, era la madre del cantante, María Jesús Moreno, la que aclaraba las cosas: “Sí, un nieto voy a tener, en forma de canción. Sonará bien???”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blas Cantó (@blascanto_es) el 28 Mar, 2019 a las 12:21 PDT

Así que ya no hay más dudas, lo que se avecina es una colaboración con Marta Soto, esa cantante que fue nº1 de ventas en España con su álbum debut, que fue a El Hormiguero por petición de Alejandro Sanz que había visto un vídeo suyo cantando y tocando la guitarra y se había quedado prendado. Esa chica de la que artistas como Pablo Alborán, Manuel Carrasco o Dani Fernández han compartido su música.

"La conexión. La risa que viene a visitar. Deseando que disfrutéis tanto como yo. Gracias por la inspiración", escribía ella para dar la noticia de esta colaboración.

Sabemos que la canción se llamará Dulce espera y poco más, pero estamos convencidos de que dentro de poco tendremos más detalles. Lo que sí sabemos es que Blas Cantó es uno de los artistas confirmados para LOS40 Primavera Pop y, además, será el protagonista de LOS40 Stage en Madrid el próximo 3 de abril. ¿Se atreverá a presentarnos esa nueva canción en el concierto?