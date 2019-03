Alejandro Sanz y Camila Cabello - Mi persona favorita [2019]

A poco de que llegue a nuestras manos #ElDisco este próximo 5 de abril, Alejandro Sanz nos ha desvelado otro de sus nuevos temas que, en esta ocasión, comparte con Camila Cabello como ya nos había anunciado.

Mi persona favorita es un canto al amor en todas sus formas. Porque todos tenemos a nuestra persona favorita, la que nos da luz y un sentido a nuestras vidas sin importar raza, género o cualquier otro aspecto que marque la diferencia. Porque eso es lo que enriquece, las múltiples posibilidades que encuentra el amor de hacerse presente.

En esta ocasión no es Jaume de la Iguana el que se ha puesto al frente de las imágenes de esta colaboración sino Gil Green, un veterano realizador de videoclips norteamericano que reside en Miami y que ha trabajado con gente como Pitbull, Chris Brown, Kanye West, Drake, Romeo Santos, Usher o John Legend, entre muchísimos otros.

“Alejandro!!! Finalmente!!! Es un honor poder colaborar contigo, super orgullosa de este momento, te quiero mucho amigo”, escribía en sus redes Camila Cabello una vez que hemos podido conocer el vídeo. “Esta se la dedico a mi Sofi”, añadía refiriéndose a su hermana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de camila (@camila_cabello) el 3 Mar, 2019 a las 3:04 PST

Y claro, su compañero en esta aventura no podía dejar de contestarle: “Ha sido upara mí una experiencia única. Una colaboración de las que te devuelven el paisaje de un paraíso del que alguna vez me fui a cruzar algún desierto. Gracias por echarle leña a este fuego que me sirvió de faro para volver a casa. Ahora ya somos fans los dos. Tú de mí y yo de ti. Gracias amiga del alma”. Y ya en inglés, Camila no podía dejar de decirle: “Me emocionas tanto. Te quiero amigo”.

En el caso de Alejandro, la inspiración para hacer esta canción la encontró en su hija pequeña, en Alma, que ya puede decir que tiene su propia canción como el resto de sus hermanos. Si hablamos de amor, el de un padre a su hija, es uno de los más incondicionales.

Está claro que Alejandro ha encontrado la manera de volver a sus orígenes. Tras varios escarceos para experimentar con cosas nuevas ha vuelto a esa poesía y esa alma que cautivó a millones de personas con canciones como las que encontrábamos en el disco Más. Quizás el haber celebrado el 20 aniversario de aquel disco le haya devuelto a unas raíces que conectan con el personal.

Los amigos también se han ido pronunciando a medida que iban viendo el vídeo. “Belleza hermano, una belleza!!! Esta y todas. Te quiero y no te suelto”, compartía Miguel Bosé. “Te quiero yo”, añadía Niña Pastori.

“Me ha encantado la canción y las voces juntas! Brava Cami”, comentaba Laura Pausini. Y la verdad es que Alejandro ha logrado sacarle el quejío a Camila que ha vuelto a demostrar que tiene una voz privilegiada y un alma que toca.

“Nada mejor que hacer algo que tú amas con una persona que adoras”, reflexionaba Camila. Así que, ellos mismos te invitan a pensar en la tuya, ¿cuál es tu persona favorita?