Así suena ‘Llégale’, la nueva canción de Lunay junto a Zion y Lennox

Lunay es el reguetonero más joven del panorama musical actual. Hace un mes nos sorprendía con Soltera, un tema que ya alcanza los 50 millones de reproducciones. Ahora, vuelve a romperlo con Llégale, junto a los ya consagrados Zion y Lennox.

Este puertorriqueño nació en el año 2000. A su temprana edad ya ha conseguido cantar con algunos de los artistas más influyentes del género urbano. Colaboró con Ozuna en Luz Apaga, luego hizo el remix de su tema A solas con Anuel AA y ahora se codea con Zion y Lennox.

Llégale es una mezcla del reguetón más clásico con tintes modernos. La letra está dedicada a una mujer de la que se han enamorado perdidamente. “Es que una como tú no sé si vuelva a ver. Se quedó tu olor, se quedó en mi piel. Me volveré loco si no te vuelvo a ver”.

Tras este trabajo vuelven a estar Chris Jeday y Gaby Music, dos de los productores imprescindibles del reguetón, que ya se han convertido en los mejores aliados de Lunay. Han trabajado con Daddy Yankee, Ozuna, Don Omar o Annuel AA, entre otros. También han participado en la composición del tema Huztle y Dulce como candy.

Al igual que el videoclip de Soltera, Llégale está dirigido por Fernando Lugo. Este director ha trabajado con Bad Bunny, Ozuna, Cardi B, Drake… Además, su videoclip de Te boté remix fue el más visto de YouTube en el año 2018, alcanzando 1,4 billones de reproducciones.

Lunay se encuentra de gira por España. Su próximo concierto es el 31 de marzo en Barcelona y apenas quedan entradas. Esto demuestra que ya cuenta con una legión de fans repartida entre nuestro país y Latinoamérica.

No podemos negar que Lunay ha sabido rodearse muy bien. Si a todo ello le unimos su atractivo, parece que el puertorriqueño posee la fórmula perfecta para triunfar. Sin duda, el reguetonero más joven del panorama actual ha venido para quedarse.