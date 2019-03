Cristina Boscá comenta la retirada de Justin Bieber

“He leído muchos mensajes pidiendo un nuevo álbum… Estuve de gira toda mi adolescencia y al principio de mis 20 me di cuenta, como pudisteis ver, que no estaba contento en la última gira y no merezco estar así, ni vosotros. No lo merecéis, pagáis dinero para venir a un concierto animado, divertido, enérgico y, emocionalmente, no podía ofrecer eso al final de la gira”. Así comenzaba el comunicado con el que Justin Bieber explicaba su retirada temporal de la música.

“He estado buscando, prueba y error, como la mayoría de nosotros. Ahora estoy muy concentrado en reparar algunos de los problemas más arraigados que tengo como la mayoría de nosotros, para no desmoronarme, para que pueda mantener mi matrimonio y ser el padre que quiero ser. La música es muy importante para mí, pero nada viene antes de mi familia y mi salud. Llegaré con un álbum tan pronto como sea posible”.

Y Cristina Boscá, como fan confesa del canadiense, no ha pasado la oportunidad de poder comentarlo. “Estamos un poco tristes porque, como la gente dice ‘¿para cuándo un álbum nuevo?’ (Justin Bieber) ha anunciado que cuando vuelva lo hará con un éxito. Pobrecito”, decía en YU.

“Cuando vino aquí no estaba bien”, ha dicho sobre el plantón que le dio a Dani Mateo en el programa. “Joder que no estaba bien, ya te digo”, contestaba el locutor. “Que quede con Zayn y compongan”, añadía en referencia a uno de uno de los últimos tuits del ex One Direction en el que decía ‘soy una mierda de persona’.

Boscá también ha hablado de la otra “parrafada” que ha escrito “diciendo que por favor no le manden esos mensajes ni a él ni a su mujer porque les hace daño”. Mensajes sobre Selena Gomez como el gran amor de Bieber.

“Además, se ha puesto en plan serio y ha dicho: “Si eres mi fan no puedes decirme estas cosas, me estás haciendo daño a mí y a mi familia”, añadía la colaboradora.

“Todos sabemos que es Selena desde cuentas falsas, diciendo ‘yo creo que hacíais muy buen buena pareja’”, comentaba Dani Mateo.

Cristina ha cerrado el tema diciendo que “la cuestión es que es una pena pero esperemos que se mejore y que le dedique el tiempo que necesita a su familia y a su mujer. Y a lo mejor, hasta llega un bebé. Eso dicen, que a lo mejor quieren tener hijos”. “¿Por amazon?”, se preguntaba Mateo.

Sobre Justin, los Jonas Brothers, Hilary Duff, Zayn Malik o Rosalía con J Balvin han hablado en YU. Dale al play para enterarte de todo.