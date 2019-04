Harry Styles y una amiga inesperada, la extraña confesión de Janet Jackson o un rockero que se come sus palabras

Cada año el Rock and Roll Hall of Fame abre sus puertas para que nuevos representantes del género entren a formar parte de sus homenajeados. Este 2019 los elegidos han sido Stevie Nicks, Radiohead, Janet Jackson, Roxy Music, The Zombies, Def Leppard y The Cure.

Como es normal, hubo una ceremonia para hacer efectiva su inducción en este salón de la fama que nos dejó algunos buenos momentos que hemos querido resaltar.

#Harry Styles y su buena amiga

¿Os hubierais imaginado alguna vez juntos a Harry Styles y Stevie Nicks? Puede que no pero ya no hace falta que hagas el esfuerzo porque ya lo hemos podido ver.

“Es muy sabia y serena; ve todo el romance y el drama del mundo, y lo celebra”. Son palabras de Harry Styles sobre la veterana que se ha convertido en la primera mujer en ingresar por segunda vez en el Rock and Roll Hall of Fame. La primera fue con su grupo, Fleetwood Mac y ahora, en solitario.

Styles explicó su historia con esta mujer. “Dreams fue la primera canción de la que me supe toda la letra antes de que supiera siquiera lo que significaba. Pensé que era una canción sobre el clima”, aseguró sobre su relación con Nicks.

También la echó la culpa de todo el rímel que usa. “Es todo lo que siempre quisiste en una dama, una amante y una amiga”, aseguró sobre ella.

/ Jamie McCarthy/Getty Images For The Rock and Roll Hall of Fame

Y que conste que no todo quedó en palabra. Styles cogió la guitarra y subió al escenario con ella para sustituir a Tom Petty en Stop Draggin’ my heart around mostrándose fiel al original pero sin perder su esencia.

#El día que Trent Reznor se tuvo que comer sus palabras

Otro de los inducidos fue The Cure y el encargado de salir a hablar en su nombre fue Trent Reznor, de Nine Inch Nails que aseguró que era “una de las bandas de rock más brillantes y conmovedoras que el mundo ha conocido”.

Trent Reznor habló de The Cure. / Dimitrios Kambouris/Getty Images For The Rock and Roll Hall of Fame

Y no dudó en contar una experiencia personal: “Recuerdo que no hace mucho tiempo me dije a mí mismo ‘¿cómo me puedo tomar en serio esta ceremonia de premios si inducen a X, Y y Z pero no reconocen a The Cure?’. Luego recibí una llamada de teléfono y aquí estamos. Digamos que nunca me ha gustado tanto tener que comerme mis propias palabras como ese día”.

The cure en el Rock and Roll Hall of Fame. / Jamie McCarthy/Getty Images For The Rock and Roll Hall of Fame

#Las raras confesiones de Janet Jackson y Janelle Monae

Sí, a la hermana pequeña del rey del pop se le abrieron las puertas de este salón de la fama y provocó uno de los momentos de más risas de la noche cuando admitió que “nunca pensé que fuera una buena bailarina”. Ella, que ha sido imitada por multitud de personas prendadas por sus movimientos. Luego añadió que “me encanta la forma en la que me hace bailar mi cuerpo”. Y parece que eso convenció más.

Una extraña confesión que se unió a la de Janelle Monae que aseguró que “no iba a subir aquí para decirle al mundo que has sido mi salvapantallas durante siete años, pero es verdad”.

Janelle Monae le entregó su reconocimiento a Janet Jackson. / Kevin Mazur/Getty Images For The Rock and Roll Hall of Fame

#Def Leppard y su supervivencia pese a todo

El grupo a lo largo de su trayectoria ha tenido que lidiar con varias tragedias. En 1984, su batería, Rick Allen, perdió un brazo en un accidente automovilístico y en 1991, murió su guitarrista, Steve Clark.

Joe Elliott quiso resaltar el valor de Allen por negarse a rendirse después de perder su brazo. Volvió a aprender a tocar la batería con un solo miembro. “Rick tuvo un accidente que le cambió la vida. Sobrevivió y salió más fuerte”, resumió. Y entonces se produjo uno de los momentos más emotivos de la noche cuando Allen, con lágrimas en los ojos, abrazó a sus compañeros de la banda.

Emoción entre los miembros de Def Leppard. / Kevin Mazur/Getty Images For The Rock and Roll Hall of Fame

“Si el alcoholimso, los accidentes y el cáncer no pudieron matarnos, los años 90 no tuvieron ninguna puta posibilidad”, terminó diciendo Elliott. La banda compartió escenario con Brian May que está disfrutando del éxito de Bohemian Rhapsody, la peli que cuenta la historia de su compañero de grupo, Freddie Mercury, y por tanto, la suya.