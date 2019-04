Dani Martín: “J Balvin es el jefe de ese estilo y Rosalía es un ser de luz y talento”

Como dice el refrán ‘quien tiene boca se equivoca’. Y como ser humano que es, Dani Martín también se equivoca de vez en cuando. La diferencia entre unos y otros es que mientras que los hay que no dan su brazo a torcer y defienden sus meteduras de pata, otros, como él, asumen su torpeza y rectifican.

Estos días, Dani ha protagonizado un debate en su twitter sobre sus gustos musicales que, como ha dejado claro, son muy amplios e, incluyen al reggaeton. ¡Sorpresa!

“Calle 13, Alejandro Sanz, Green Day, Sidecars, Nathy Peluso, El niño de Elche, Rosalía, Aitana, Manzanita. Todo eso convive en mi vida. Todos esos estilos, me da igual de donde vengan, me mueven las tripas. Si metes todo eso en una cocktelera… Lo Que Me Da La Gana”, escribía. Y ahora nos queda preguntarnos, ¿será esa mezcla la que encontremos en su próximo trabajo?

También admitió que le gusta la nueva canción de Rosalía y J Balvin. “Es que J Balvin es el jefe de ese estilo, está en el cielo, las cosas son así. Es caro lo que hace, y está muy bien hecho! Y Rosalía es un ser de luz y talento. Siempre me gusta lo que está hecho con todas las vísceras. Me da igual el género. Me gusta la música y su verdad”, explicaba.

Claro que ante estas palabras hubo quien sacó su pasado a relucir y unas declaraciones en las que admitía que si le dieran a elegir entre hacer reggaeton y morir preferiría morir y lo tiene claro: “Así es! Y generalicé de una manera horrible. No supe expresarme y me equivoqué. Me equivoqué en mi resumen y en mi discurso. También te digo que voy a seguir equivocándome mucho, porque estoy aprendiendo, he venido a eso”.

Y por si quedaba alguna duda siguió con su discurso. “He dicho mil veces que me gusta la música hecha con el estómago, lo que nace de la verdad, me gusta el reggaeton de Calle 13, de Julio Voltio, de Balvin, me gusta el rap de Residente, de Kase o, de Public Enemy, me gusta la gente que hace lo que le sale de sus vísceras”, sentenciaba.

“Me da igual el estilo. Me encanta el rock. Me encanta atreverme, a eso he venido a esta vida, a no quedarme en mi confort, a ser yo siempre y tener mi identidad, pero en el permiso, en la búsqueda está mi camino, los prejuicios debilitan. Para mí, Residente es más rockero que muchos rockeros. Me fijo en lo que me mueve y me conmueve, me da igual es estilo. Me encantan las baladas, el pop, el rock, la rumba, el reggaeton y todo lo que se haga con verdad, amor y mucha dedicación. Fin”, continuaba con su reflexión.

Porque parece que tenía tiempo yo ganas de seguir con el tema por mucho que alguno le recriminara que ya se habían enterado de lo que quería decir. “Hoy quiero reconocer también que de pequeño escuchaba Poison, Muro, RHCP, Mariah Carey, Rick Astley, New kids on the block, Guns and Roses, La polla records, Eskorbuto. Hoy me parecen preciosas canciones de Bieber, Beyoncé, Camila Cabello, Green Day, La Jurado y en eso ando! YoMeAtrevo”, añadía.

Y después de enumerar una larga lista de más artistas que le gustan, todos ellos muy dispares, ha cerrado conversación con una idea clara: “A mí no me gustan los prejuicios, que primero me hicieron daño y que luego yo permití tener hacia determinadas cosas. A tomar por culo. Si me gusta lo digo, nadie es mejor que nadie, ni ninguna música mejor que otra, ni ningún artista. Viva la música! Fin”.