Ya está aquí ‘Con Altura’, lo nuevo de Rosalía y J Balvin

"La Rosalía", como ella misma se presenta en Con Altura, no deja de sorprendernos. Sus movimientos son difícilmente previstos; si esperábamos un tema más trap, ella nos regala el reguetón más clásico, el perreo más puro. Junto a J Balvin y El Guincho, Con Altura promete convertirse en un hit.

Rosalía expresa a través de este tema su pasión personal por el reggaetón clásico, a la vez que comparte en la letra referencias legendarias que enriquecen su propio estilo cargado de fusión, destacando el flamenco (Camarón), la salsa (Hector), el feminismo y el ritmo cubano (Guantanamera) junto al sonido dembow del reggaetón. El video ha sido dirigido por Director X.

Como ya habíamos podido ver en este avance, Con Altura se desarrolla en un avión privado. Ahora sabemos que está pilotado por El Guincho y que dentro montan una gran fiesta. Tanto Balvin como Rosalía son iconos de estilo, solo ellos saben defender el chándal de esa forma. Como no podía ser de otra manera, la moda adquiere gran importancia en este clip. Rosalía llega a cambiarse hasta 5 veces y entre sus outfits nos sorprende con looks de Luois Vuitton.

En palabras de la propia artista: "Con Altura es un homenaje al reggaeton más clásico y original: el reggaeton playero. Cuando era más joven me encantaba escuchar reggaeton y hubiera sido totalmente natural haber hecho una canción como ésta antes, pero no me gusta forzar las cosas. Como músico me he dejado guiar por mi intuición en todo momento. No fue hasta hace unos meses en un estudio en Miami cuando comencé a escribir siguiendo esta dirección: les propuse a mis colaboradores que trabajáramos con un sample de música dominicana que encontré, luego Frank Dukes añadió su propio sample y El Guincho, el beat... y así surgió esta grabación, un ritmo pop barcelonés-estadounidense-latino. Una vez establecido el ritmo, escribí el gancho en menos de cinco minutos, y cuando eso sucede, es por algo. Estoy muy orgullosa de esta canción y tengo mucha fe en ella, porque hay inspiración en un género como el reggaeton, pero a nivel subjetivo y personal, desde un lugar de poder y fuerza. No dudé en enseñarle la canción a mi amigo José (J Balvin); le encantó y me envió esta estrofa original y llena de fuerza. Creo que todas las piezas de este rompecabezas se juntaron y están ahí con un objetivo. De verdad espero que todos los que escuchen la canción la reciban con el mismo amor con el que se hizo."

J Balvin y Rosalía ya habían trabajado juntos en Brillo, un tema incluido en Vibras, el último disco del colombiano. Con él demostraron aquello de que la unión hace la fuerza y los fans de ambos nos quedamos con ganas de más. Cuando este tema vio la luz, en mayo de 2018, Rosalía aún no había lanzado El Mal Querer, el proyecto que le ha traído tantas alegrías. Esta colaboración se convertía en su carta de presentación para el público latino.

Ahora, Rosalía está a punto de comenzar su gira por Norteamérica. Arranca en Los Ángeles el 17 de abril y continúa por San Francisco, Nueva York y Toronto. Casi nada para esta catalana de 25 años. Colaborar con J Balvin en un momento así es una gran estrategia. El colombiano reúne a una legión de fans en Estados Unidos, lo que ayudaría a la intérprete de Malamente a llegar a un mayor número de público.

Con Altura, también es obra de El Guincho, que se ha convertido en el compañero musical inseparable de Rosalía. Este músico, nacido en Las Palmas pero afincado en Barcelona, fue el coproductor y compositor de El Mal Querer y el encargado de esas mezclas de flamenco, trap, R&B, pop... tan características de su música.

Sin duda, Rosalía y J Balvin son una unión infalible. Con Altura, promete igualar o superar en cifras a Malamente, que cuenta con 64 millones de reproducciones en YouTube, y convertirse en una de las canciones más escuchadas y perreadas de este verano.