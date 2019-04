Los mayores errores que se han tatuado los famosos, y muchos por amor

Hoy un oyente de Anda Ya ha querido compartir con nosotros la semanita complicada que tiene por delante, y la verdad es que es un tema para darle una vuelta.

En su audio nos comentaba: “Estoy pasando por la peor semana de mi vida. Estoy borrándome el tatuaje que me hice por mi ex y me está doliendo muchísimo. Pero bueno, de todo se aprende. Le pido a la gente que no lo haga”

¡Ay, las locuras de amor! Esto pasa por dejarte llevar cuando estás en pleno enamoramiento… ¡Que la cabeza no rige! Estamos cegaditos y no pensamos con claridad.

El amor nos hace olvidar el dolor de cualquier forma, no nos importa nada. Pero sí sufrimos cuando nos dejan y sobre todo cuando nos toca quitarnos los tatuajes con láser y dejarnos un buen dinero…

Este es el tatuaje de @cristinabosca con las iniciales de su marido Juan Ángel.



¿Si lo dejasen y fueras tatuador, cómo lo arreglarías?



¡PREMIO para el arreglo más original!



Utiliza el pincel de tu editor de fotos y adelante 💪#AndaYaEnLos40 pic.twitter.com/I69STlKGwL — Anda ya! (@40Andaya) April 2, 2019

La última opción es ser más fuertes y dejárnoslo para toda la vida explicando a las futuras relaciones, y a todos los curiosos, de dónde sale ese nombre, esas iniciales, esa fecha del primer beso o incluso esa cara que ya no aparece en tus imágenes en las redes sociales.

Aunque es una manera de demostrarle al mundo lo mucho que quieres a tu pareja y siempre es divertido decorar nuestro cuerpo hay que llevar cuidado. Que dicen que da hasta mala suerte e igual esa ruptura llega antes de lo esperado.

Pero bueno, no vamos a ser nosotros lo que juzguemos los asuntos del amor. Por eso hemos querido jugar con nuestros oyentes para ver si son capaces de adivinar qué han hecho algunos famosos con los tatuajes de sus ex que se han borrado…

¿Sabías que Marc Anthony se tatuó el nombre de Jennifer López en su muñeca derecha? Pero tras el divorcio la cosa cambió. Otra de las aventureras en el amor es Kylie Jenner que decidió tatuarse una “T” en un tobillo en honor a su novio Tyga. Y como no, un clásico, el ex futbolista Guti se tatuó el nombre de su ex, Arancha de Benito, dentro de un corazón.

Si queréis retaros y saber qué hicieron con los tatuajes de sus ex estos famosos ya estás tardando… ¡Pincha en los vídeos y te enterarás de todo!

