Justin Bieber revoluciona las redes con una ecografía

El 28 de diciembre celebramos en España el día de los Santos Inocentes y sabemos que cualquier noticia impactante que leamos ese día hay que dejarla en cuarentena no vaya a ser que se trate de una inocentada. Pues bien, si hablamos de Estados Unidos, ese día se conoce como April Fools y se celebra el 1 de abril.

De ahí que cuando vimos a Justin Bieber publicar una ecografía con un bebé ya crecidito, las alertas se dispararon. Desde luego, una imagen de ese calibre dejó a sus seguidores conmocionadas. Más teniendo en cuenta que días atrás había dicho que quería ser el mejor padre.

Si a eso le añadimos que la siguiente serie de imágenes que compartió tenían como protagonista a su mujer, Hailey Bieber, en una camilla con las piernas abiertas y el ginecólogo y la enfermera inspeccionando su barriguita, las dudas empezaron a plantear si realmente había un bebé de camino.

Claro que los que han tenido hijos saben que el tamaño del bebé de la ecografía no suele corresponderse con la tripa que nos ha mostrado Hailey, apenas imperceptible. Así que no, por mucho que se empañaran, no colaba, por lo menos para algunos. Porque algunos le dieron alguna que otra vuelta al tema. Incluso hubo quién le recriminó que con esas cosas no se juegan.

“Justin Bieber podés hacer los chistes y las jodas más crueles de la existencia pero NO SE JODE con TU paternidad porque eso juega hasta con lo más insano de mi mente así que calmate, decí la verdad o pagame el psicólogo”, escribía un seguidor en twitter.

Pero, para que la cosa no fuera a más, que ya se sabe que por este mundo los hay él mismo se encargó de recordarnos en qué día estamos. Pero claro, el impacto que ha tenido la imagen de una ecografía nos da una idea de lo que supondría una noticia de este calibre.

Muchos, en seguida, pensaron en Selena Gomez y es que, por mucho que se empeñe Justin en decir que la ama pero que la mujer de su vida es Hailey, muchos siguen pensando que Jelena sigue siendo una pareja posible y la noticia de un embarazo, seguramente, acabaría con esas esperanzas.