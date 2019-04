Alba Messa: Estrenamos en exclusiva el vídeo de ‘Será será’

Sus melodías son de esas que se te meten en la cabeza y cuesta soltarlas. Además, también son de esas que te hacen mover los pies aunque estés sentado. Frescura, naturalidad y música aparentemente sin demasiadas pretensiones, y digo aparentemente, son las señas de identidad de Alba Messa.

Una de esas artistas multidisciplinares que llevan trabajando desde que era una niña y potenciando su capacidad para expresar, unas veces como actriz y otras como cantante. En Será será, su último vídeo, aúna ambas para ofrecernos una pieza dirigida, una vez más, por su chico, Pablo Silva González.

"Hay muchas ideas pero, con nuestras limitaciones, no siempre las podemos producir. Por ejemplo Pablo me decía, ‘no necesitas bailarinas’ y yo era como ‘si la danza es parte de mi identidad’. Discutiendo mucho pero me gusta mucho trabajar con él porque mejora mis ideas", asegura. Y es que eso de trabajar con tu pareja puede ser a veces más fácil pero, en otras ocasiones, puede complicarlo todo. "En rodaje no, porque estamos al trabajo, pero en casa puede ser más complicado a veces porque hay más confianza", añade, "yo quizás, a veces, soy más caótica y él me ordena más".

En ese abanico de distintas disciplinas artísticas en las que se maneja como pez en el agua está la danza que está muy presente en este vídeo que nos lleva de fiesta. Pero no un macroevento de esos que te hacen sentir pequeño, sino una fiesta en casa donde cada invitado tiene su protagonismo.

"Conseguimos una casa por idealista. Toda la gente son mis amigos de verdad y eso para mí es super emocionante. Yo estaba con lágrimas en los ojos porque eran, además, amigos y amigas que no se conocían, eran de grupos que nunca has juntado, entonces fue muy especial", recuerda.

Nos lleva por la canción con sentido del humor y dobles intenciones para hablarnos de una relación en la que ella no para de cometer errores pero aun así no se detiene en su empeño por estar con él. "Es como si fuese una descripción mía de alguna vez, en alguna relación. Cometer errores y estar dándome cuenta de que lo estoy haciendo y no poder parar", confiesa

Se trata de uno de los temas que encontramos en su debut, Con todas las consecuencias que publicó el pasado febrero y del que estuvimos hablando con ella para entender que es una mujer que huye de lo establecido y busca la identidad propia a través de una mirada positiva y un aprendizaje de lo malo que nos hace seguir adelante.

Alba recuerda que vivía en la calle Desengaño, en Madrid, cuando compuso esta canción. “Primero hice la música y la melodía al piano, y luego una letra que, al día siguiente, cambié por completo. Recuerdo el día en que se la enseñé al productor y me dio un feedback que me alegró al menos dos semanas y me inyectó power como para parar un tren. Recuerdo grabarla en el estudio y recuerdo el día en que, para grabar el videoclip junté en una misma casa a gran parte de mis amigas y amigos”, ha explicado en redes.