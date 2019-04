El retorno de Jonas Brothers y el subidón de Robin Schulz, entre lo más destacado de la semana en la lista

Un trío de ganadores, David Guetta, Bebe Rexha y J Balvin, ha terminado marzo y empezado abril en el número 1 de LOS40 con ese exitazo titulado Say my name. Pero, aparte de ellos, esta semana hay otros nombres importantes en la lista.

Uno de ellos es el de Robin Schulz; el DJ alemán de las gafas oscuras ha pisado el acelerador y ha avanzado de golpe siete posiciones con Speechless, lo que le convierte en la subida más fuerte de la semana. En este tema, Schulz se acompaña de la cantante Erika Sirola, una prometedora vocalista que vive en Finlandia, de madre canadiense y padre finlandés.

La entrada más fuerte (y única) ha sido la de Sucker, el single de regreso, después de seis años de parón como grupo, de los Jonas Brothers. Ha sido una alegría recibir de nuevo en la lista a este trío que cuenta con un ejército de fans en nuestro país, y cuyos pasos en solitario hemos seguido atentamente en los últimos tiempos.

Los colombianos Morat ostentan, con Cuando nadie ve, el récord de permanencia: con esta canción que fue número 1 llevan ya 30 semanas con nosotros, y ahora son el farolillo rojo. Para más información, mira el vídeo de la parte superior, presentado por Tony Aguilar.