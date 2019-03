David Guetta, Bebe Rexha y J Balvin logran el Nº 1 de la lista

Esta semana el número uno de LOS40 es para Say my name, la colaboración de David Guetta, Bebe Rexha y J Balvin. El trío logra el primer puesto después de un recorrido de 12 semanas y saltando desde la tercera posición.

En unos tiempos en que las colaboraciones están de moda, esta se nos antoja perfecta: el DJ, la artista pop y la estrella de la música latina, unidos para facturar una canción irresistible. Los tres saben bien lo que es juntarse con otros artistas. A Guetta (que suma ya 10 números 1 en la lista) lo hemos tenido en el chart colaborando con muchos, el último ejemplo Anne Marie. Tampoco es reacio a cantar con otros el colombiano J Balvin, que esta misma semana estrenó su dúo con Rosalía. A Bebe Rexha la hemos acogido en otras ocasiones al lado de Florida Georgia Lane, Martin Garrix y el rapero G-Eazy.

Say my name, que ronda ya los 400 millones de reproducciones en YouTube, comparte título con un temazo histórico de Destiny's Child de 1999. Sin embargo, aquel no fue número 1 de la lista, cosa que sí han logrado Guetta, Rexha y Balvin. ¡Enhorabuena!