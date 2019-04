Aunque sean dos de las artistas más solicitadas de la industria musical del mundo, Ariana Grande y Lady Gaga lo van a tener complicado para dar un concierto en Singapur. Al parecer, el gobierno del país considera ofensivas algunas de las letras de sus canciones. Vamos, que no podrían cantar en directo, al menos aquellos temas que “podrían ser ofensivos”.

Fue K Shanmugan, el Ministro del Interior, quien lo ha confirmado en una declaración parlamentaria que realizó el 1 de abril. ¿El objetivo? Luchar contra todos aquellos discursos de odio. Fue Chen Show Mao, el diputado de la oposición, quien hizo pública la declaración a través de Facebook.

¿Y cuáles han sido los temas que no han causado tanto revuelo para los dirigentes singapurenses? Pues aquellos que hablan de temas de religión. En el caso de Lady Gaga, piensan que la letra de la canción de Judas puede ser ofensiva para su población.

En el caso de Ariana Grande, el tema de God Is a Woman, donde se habla de sexo y Dios, no le ha gustado mucho al gobierno. De hecho consideran ofensivo el verso que dice “You love it how I touch yoy, my one, when al lis said and done. You’ll believe God is a Woman” (Te encantaba como te tocaba, cunado todo está dicho y hecho. Creerás que Dios es una mujer).

Pero no son las únicas artistas cuyas canciones han vetado. La canción de Take Me To Church de Hozier también está en la lista negra del gobierno.

Las dos canciones prohibidas por Singapur de Ariana Grande y Lady Gaga

Estas prohibiciones han coincidido con la presentación de un nuevo proyecto para frenar las noticias falsas. Por supuesto, muchas organizaciones lo ven como un instrumento de censura que amenaza la libertad de expresión.

Aunque Singapur sea uno de los países más aventajados del mundo (al menos, económicamente hablando), controla todos los medios de comunicación y apenas existe libertad de prensa.

Por ahora, ni Lady Gaga ni Ariana Grande se han pronunciado al respecto. ¿En serio es para tanto las letras de estas canciones? No, por supuesto que no.