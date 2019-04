BlackPink publica por sorpresa 'Kill This Love', su nuevo single

Tras triunfar en las listas de éxitos con el single de Ddu Du Ddu Du y su colaboración con Dua Lipa, Kiss And Make Up, las chicas de BlackPink vuelven con más fuerza que nunca. Y lo hacen con la publicación sorpresa de Kill This Love, el nuevo single y videoclip que da nombre a su segundo EP o mini álbum.

Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa continúan fieles a su estilo musical caracterizado por los golpes secos del hip hop y el ritmo del K-Pop. Un estilo que, por cierto, también podemos escuchar en Ddu Du Ddu Du y que ahora se ha convertido en el protagonista de este nuevo tema que estamos seguros que se convertirá en todo un hit mundial.

Pero lo cierto es que las surcoreanas ya fueron lanzando pistas acerca de este nuevo proyecto en sus redes sociales. Comenzaron a publicar imágenes individuales de sus integrantes junto al título del tema y la fecha, provocando un auténtico revuelo entre sus seguidores.

Poco a poco, nos adelantaron cómo sería el sonido de lo que se venía con un teaser en su canal de Youtube. En él, podemos ver explosiones, trompetas y cuatro chicas dispuestas a conquistar el mundo.

¡Y así ha sido! El videoclip que acompaña a este tema y EP lo ha reflejado a la perfección. Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa muestran su lado más guerrero con un amplio repertorio de efectos especiales, una escultura gigante derrumbada y una escenografía muy variada. Todo un espectáculo para tus sentidos.

Un espectáculo que, por cierto, ofrecerán en directo por Europa. Y sí, España está entre los afortunados. Los seguidores de las chicas podrán verlas sobre el escenario el próximo 28 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Y tú, ¿estás listo para darlo todo con Kill The Love en directo?