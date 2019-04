Lola Índigo, Guetta y Ava Max, entre los favoritos para el Nº 1 este sábado

Avanzamos por el calendario de manera inexorable y nos plantamos en la primera lista de abril; el mes de las lluvias y de la Semana Santa (ambas cosas van de la mano en demasiadas ocasiones, por cierto), factores que no afectan a la lista que se renueva cada sábado desde hace la tira de años.

Llegamos a una nueva edición de Del 40 al 1 Coca-Cola con un panorama incierto. El número uno lo ocupan desde el sábado pasado David Guetta, Bebe Rexha y J Balvin con Say my name. Entre los tres suman fuerzas suficientes como para permanecer en todo lo alto una semana más, pero no olvidemos que los persiguen otras canciones que también cuentan con muchas posibilidades de atrapar la medalla de oro.

Si miramos las siguientes posiciones encontramos que hasta el sexto puesto todos los temas ya han sido número uno. En el #2 están Lola Índigo y Mala Rodríguez, en el #3 Ava Max, en el #4 los daneses Lukas Graham, en el #5 Beret y en el #6 la brutal colaboración de Mark Ronson y Miley Cyrus. Si lograron encaramarse a la primera plaza, ¿por qué no iban a poder recuperarla? Hay que remontarse al séptimo puesto, donde está Leiva con No te preocupes por mí, para encontrar un favorito que aún no ha tocado techo. Veremos si este sábado el rockero madrileño es capaz de dar la sorpresa.

Dispuesto a hincarle el diente al número 1. / @leivaoficial / Instagram

El chart puede renovarse con las tres canciones que parten como candidatas: son los nuevos singles de Ana Mena con Sean Kingston, Alle Farben y Miss Caffeina. Como siempre, haremos recuento de apoyos con el HT #MiVoto40 para ver si son suficientes para asegurarles un puesto en el ránking.

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos el DVD o BluRay de Bohemian rhapsody, el peliculón sobre Queen, y el libro ¿Por qué me pido un gin-tonic si no me gusta?, de Julia Varela, un volumen que, a través del humor, analiza las preocupaciones cotidianas de las treintañeras.

Al margen de la lista, Tony Aguilar anunciará nuevos confirmados para LOS40 Primavera Pop y los detalles del nuevo CCME. ¡Y daremos dinerito! Sortearemos 1.000 euros cada hora, acumulables, de modo que al final del programa un solo afortunado podría llevarse 4.000 €. Atentos desde primera hora para conocer la mecánica. No nos negarás que es un auténtico planazo de sábado por la mañana, compatible, además, con cualquier otra actividad, de ocio, de trabajo o de estudio. No nos falles.