Miley Cyrus actuará en el Primavera Sound 2019 para sustituir a Cardi B

Miley Cyrus se une al cartel del Primavera Sound 2019. La cantante y actriz sustituirá a Cardi B, quien ha tenido que cancelar su presencia en el festival por compromisos promocionales en Estados Unidos que no se pueden posponer.

El festival Primavera Sound se celebra en Barcelona el fin de semana del 30 de mayo al 1 de junio. Miley Cyrus actuará el 31 de mayo en el horario previsto para Cardi B. La organización del festival ha anunciado que quien lo desee puede devolver su entrada. Ese mismo día se subirán al escenario grandes voces como Tame Impala, Carly Rae Jepsen, Janelle Monáe o Robyn.

El festival lo confirmaba esta viernes y daba la bienvenida a la autora de éxitos como Wreking Ball, Party in the USA o su actual hit Nothing breaks like a heart junto a Mark Ronson, a quien calificaban como "un icono del pop contemporáneo".

La noticia ha tenido tanto fans como detractores. En los comentarios de la publicación del Primavera Sound en Instagram encontramos opiniones dispares. Hay quien piensa que es demasiado comercial para un festival como este y otros, que no han dudado en expresar su alegría. Lo que está claro es que Miley se crece en el escenario y ofrecerá un espectáculo a la altura de los mejores directos.

Si este año hemos querido que nuestro cartel fuera una fiesta a la que no faltara ninguna artista empoderada, rompedora, gamberra y polémica... tenía que estar ella. Así que: hola, Miley. #PS19 #TheNewNormal



Cardi B era uno de los nombres más destacados del Primavera Sound 2019, que por primera vez contaba con tantas mujeres como hombres en el cartel. Además, la estadounidense está de enhorabuena por sus recientes 21 nominaciones en los Billboard Music Awards en 18 categorías, siendo la máxima nominada en esta edición.

Primavera Sound 2019 también contará con la presencia de grandes artistas como Rosalía, Solange, Interpol, James Blake, Tame Impala o Charlie CXC. Además, de una clara apuesta por los sonidos urbanos liderada por el cantante de reguetón J Balvin y la reina y pionera del género Ivy Queen.