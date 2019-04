Los Jonas Brothers te suben el ánimo con Juego de Tronos y Post Malone en su nuevo single 'Cool'

Los Jonas Brothers están de enhorabuena, y no solo porque probablemente nos ofrezcan su música en directo muy pronto, sino porque acaban de publicar el siguiente sencillo tras su regreso. Llega Cool y lo hace junto a un videoclip de lo más positivo.

En él, los hermanos se trasladan a una playa repleta de gente al más puro estilo de los 70 para dejar claro que "se sienten muy guay", una sensación que transmiten inmediatamente a cualquiera que escuche y vea este nuevo proyecto.

Lo cierto es que esto nos recuerda a algunas de las escenas que forman parte del videoclip de Burnin' Up en el que los protagoistas deben salvar a una chica de las manos de un villano (casualmente, la actriz que la interpreta es Selena Gómez). Pero ahora, 11 años después, Joe, Kevin y Nick han vuelto con más años y fuerza que nunca.

Portada de 'Cool', el nuevo single de los Jonas Brothers / Foto Promocional

Y es que, como es de costumbre, los intérpretes de Sucker han vuelto a hacer de las suyas en este proyecto. Si en el videoclip de este primer sencillo publicado tras su regreso contaron con la participación de sus novias y esposas, en Cool han hecho algún que otro guiño.

De hecho, cuando Joe Jonas interpreta su estrofa, menciona a su futura mujer Sophie Turner, quien hace el papel de Sansa Stark en Juego de Tronos. "Oh I feel like Post Malone when I get home, sitting there winning like it's Games Of Thrones" ("Oh, me siento como Post Malone llegando a casa, sentado y ganando como si fuera Juego de Tronos"). Éstas son algunas de las palabras que menciona el mediano de los Jonas en su nuevo tema.

Pero Sophie y Post Malone no son los únicos mencionados en Cool. La actriz Jane Fonda y el actor James Dean también aparecen en algunos de sus versos. "A Killer Queen like a young Jane Fonda" ("Un Killer Queen como una joven Jane Fonda"). "Woke up feelin' like a new James Dean" ("Me desperté sintiéndome como un nuevo James Dean").



Lo dicho. Los Jonas Brothers vuelven dispuestos a levantárte el ánimo con este tema de ritmos Pop y una letra que deja claro que da igual lo que hagan porque siempre se sienten "muy guay".

Y tú, ¿también has llenado tu día de positividad tras escuchar este nuevo hit?