Bebe Rexha, David Guetta, J Balvin: segunda semana en lo alto

Say my name, el tema conjunto de Bebe Rexha, David Guetta y J Balvin, resiste en el número 1 de LOS40, de modo que suma su segunda semana consecutiva en lo alto, de las 13 que lleva en lista. Un single imbatible que reúne lo mejor de la música actual: pop del bueno, electrónica y un toque latino.

No es el primer número uno para ninguno de los tres, pero es que encima se da la curiosa circunstancia de que Bebe Rexha y David Guetta ya habían trabajado juntos antes... ¡y habían llegado también al primer puesto de LOS40! Fue en 2015 con el tema Hey mama, en el que también participaban Nicki Minaj y Afrojack. Como ha declarado Rexha, "estoy muy contenta de colaborar de nuevo con Guetta porque cuando salió Hey mama todavía no era muy conocida".

Este nuevo single habla de cuando tienes una relación y no sabes si la otra persona te quiere de verdad. Por las señales que da parece que no, por eso Bebe Rexha canta: "Di mi nombre, di mi nombre, si me quieres quiero oírte". Fenomenal canción, de modo que su número uno por segunda semana es de lo más merecido: ¡enhorabuena!