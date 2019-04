Anitta y Becky G demuestran en ‘Banana’ que son la unión perfecta

Anitta acaba de estrenar su nuevo álbum Kisses, compuesto por 10 canciones entre las que se incluye este temazo junto a Becky G. Con Banana, la segunda canción del disco, las artistas demuestran que son la unión perfecta.

En el videoclip, dirigido por Lula Carvalho, Anitta y Becky G se van a la frutería derrochando sensualidad como solo ellas saben hacerlo. Lleno de colores vivos, múltiples dobles sentidos y mucho humor, las reguetoneras se lo pasan de miedo bailando entre bananas.

Banana vio la luz el pasado 5 de abril y en apenas 2 horas después del lanzamiento ya contaba con medio millón de visualizaciones. Anitta y Becky se han convertido en las reguetoneras del momento, dos de las artistas imprescindibles y más solicitadas internacionalmente. Banana se convierte en un éxito más de su carrera.

Becky G y Annita ya habían demostrado su buena sintonía en el remix de Mala Mía, el tema de Maluma. Pero, en Banana la conexión es perfecta. Es un tema acorde al estilo de las dos; muy urbano y con toques de trap.

"Anitta ama las bromas. Ella lleva todo con sarcasmo y sentido del humor. Siempre encuentra la forma de hacer que la situación sea divertida. Se ríe de su sensualidad y de sí misma. Su estilo es random y colorido", con estas palabras, describe Warner Music el tema Banana.

Kisses, el cuarto disco de Anitta, llega cuatro años después de Bang, su último lanzamiento. En 2015 su popularidad a penas iba más allá de las fronteras de Brasil. Sin embargo, y tras grandes éxitos como Downtown y Machika, ambos junto a J Balvin, Switch con Iggy Azalea o su último hit R.I.P junto a Sofía Reyes y Rita Ora, este nuevo álbum la reafirma como una de las imprescindibles en el género urbano.

Kisses está compuesto por diez canciones: Atención, Banana, Onda Diferente, Sin Miedo, Poquito, Tú y Yo, Get To Know Me, Rosa, Juego y Você Mentiu. Cada uno de los temas va acompañado de un videoclip, lo que convierte a Kisses en un álbum visual.