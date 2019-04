Anitta y Snoop Dogg unen estilos en ‘Onda Diferente’

Anitta, la artista brasileña del momento, ha conseguido que el rapero norteamericano Snoop Dogg se una a los ritmos cariocas de Onda Diferente. Tal vez sea la combinación que jamás habríamos esperado pero, está claro que queda de miedo.

Tras el éxito de Banana, llega Onda Diferente junto a los artistas Ludmilla y Papatinho y el ya mencionado Snoop Dogg. El single, incluido en Kisses, el cuarto álbum de la brasileña, nos habla de ser diferentes y de cómo una persona trata de adaptarse a un mundo en el que no encaja. Incluso, llegando a camuflarse para pasar desapercibido.

Onda Diferente es un tema de género urbano muy bailable, fusiona los idiomas inglés y portugués y tiene un marcado ritmo brasileño. La canción lanzada el pasado 5 de abril ya cuenta con casi 6 millones de reproducciones en YouTube y seguro, que no tarda en aumentar las cifras porque es, ¡todo un temazo!

En el videoclip, dirigido por Lula Carvalho, montan una gran fiesta con mujeres, dinero y mucha sensualidad. Anitta nos deleita con sus bailes característicos y Snoop Dogg aparece fumando lo que ya se ha convertido en su inseparable sustancia.

Kisses, el cuarto disco de Anitta, llega cuatro años después de Bang, su último lanzamiento. En 2015 su popularidad a penas iba más allá de las fronteras de Brasil. Sin embargo, y tras grandes éxitos como Downtown y Machika, ambos junto a J Balvin, Switch con Iggy Azalea o su último hit R.I.P junto a Sofía Reyes y Rita Ora, este nuevo álbum la reafirma como una de las imprescindibles en el género urbano.

Kisses está compuesto por diez canciones: Atención, Banana, Onda Diferente, Sin Miedo, Poquito, Tú y Yo, Get To Know Me, Rosa, Juego y Você Mentiu. Cada uno de los temas va acompañado de un videoclip, así Kisses se convierte en un álbum visual.