Del ascenso fulgurante de Jonas Brothers al estreno de Alle Farben: lo mejor de la lista

Esta semana repiten algunos de los protagonistas de la lista que ya destacaron hace siete días. Por un lado, Bebe Rexha, David Guetta y J Balvin retienen la primera posición con ese pildorazo titulado Say my name, pero otro trío, en este caso más estable y de hermanos, ha vuelto a hacer de las suyas.

Nos referimos, claro está, a Jonas Brothers. Si la semana pasada te contábamos que su single de regreso, Sucker, había sido la entrada más fuerte, este pasado sábado fue ni más ni menos que la subida más importante. Ocho posiciones de una tacada han avanzado Joe, Nick y Kevin, de modo que después de solo dos semanas ya están en el #25 del chart. Esperábamos que el retorno del trío fuera sonado, pero la repercusión que está obteniendo este gran tema supera todas las expectativas (fue número 1 de ventas en Estados Unidos).

Otro movimiento notable de la semana es el debut en LOS40 de Alle Farben, el risueño DJ alemán que acaba de estrenarse en la lista con Fading, junto a la cantante Ilira: su incursión en el #33 lo convierte en la entrada más fuerte. También son novedad Ana Mena con Sean Kingston (Pa dentro, al #37) y Miss Caffeina (Merlí, al #39). El récord de permanencia es compartido por Beret (#4) y Dynoro con Gigi D'Agostino (#36), ambos con 30 semanas.