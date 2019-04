Emilia Clarke comparte sus duras imágenes en el hospital tras sufrir dos aneurismas

Emilia Clarke es uno de los rostros más conocidos del momento gracias a su papel de Daenerys Targaryan. Además, ahora se encuentra en plena promoción de la última temporada de Juego de Tronos que se encuentra este 14 de abril (por si alguien no se había enterado).

Su personaje es uno de los más queridos por los fans de la serie. Sobre todo gracias a la valentía y coraje que ha ido cogiendo a lo largo de las siete temporadas. Vamos, que muchos quieren que el personaje de Emilia se siente ya en el Trono de Hierro y gobierne todo Poniente con sus dragones.

Lo que muchos desconocían es que la actriz británica estuvo a punto de perder la vida debido a dos aneurismas cerebrales, tal y como os informamos hace unos días. Ahora, tres años después de haber pasado por la segunda operación que le salvó la vida, Clarke ha querido compartir algunas de las fotos de aquel momento en el hospital. Nunca hemos visto a la actriz en estas condiciones.

En una de las imágenes vemos a Clarke con una vía directamente colocada en la cabeza y mirando a la cámara con cara de tristeza. Por aquel entonces, Emilia contaba con tan solo 24 años y acababa de estrenar Juego De Tronos. La noticia fue un batacazo para ella, pero, por suerte (y gracias a un gran equipo médico) fue operada y salió adelante.

Emilia, que desveló este episodio de supervivencia en un artículo titulado A Battle for My Life de The New Yorker, estuvo ingresada más de un mes las dos veces que fue ingresada para operarse.

“La primera vez fue difícil, en la segunda me costó mucho más mantenerme optimista”, explicó la actriz en el programa Sunday Morning de CBS. Tras la primera operación –y sabiendo que tarde o temprano tendría que volver a pasar por quirófano- la artista encontró fuerzas en el rodaje de Juego de Tronos: “Llegaba al set e interpretaba a un personaje duro que caminaba sobre fuego. Te piden que trabajes tan duro como puedas y eso fue lo que me salvó de considerar mi mortalidad”.

Unos meses después, Emilia tuvo que volver a pasar por el quirófano tras sufrir una segunda aneurisma. Para forzar su memoria y tenerla despierta, la joven se repetía frases en Dothraki e intentaba forzar su memoria.

Por suerte, a día de hoy, Emilia se encuentra perfectamente y más fuerte que nunca. Además, haber revelado este episodio de su vida le ha dado fuerzas a muchos de sus seguidores para afrontar algunos de sus problemas. ¡Ay, Emilia, qué grande eres!