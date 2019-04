Ana Guerra tiene la solución a “cuando no sabes qué foto subir” a Instagram

Ana Guerra es una de las cantantes españolas que más actualizan sus redes sociales. La canaria comparte su día a día con sus casi 800 mil seguidores a través de su cuenta de Instagram.

Bajo los hashtags #eleganza y #conunasonrisa (que ya nos explicó lo que significaban) hemos sido partícipes de algunos de los momentos de su último año: su paso por Miami, sus vacaciones de verano o lo que pasaba cuando acababa el concierto de OT.

Incluso ha protagonizado memes por aparecer en una foto tocando el piano pero sin abrir la tapa (ya sabéis, cositas del postureo). Pero aun así, la canaria se lo tomó con el humor que nos tiene acostumbrados.

Este martes parece que en el carrete del móvil de la intérprete de Bajito no había ninguna foto que le convenciese. ¿Y qué ha hecho? Pues tirar de carrete. Eso sí, ha tirado tanto que no reconocemos a la ex triunfita.

Ana ha subido una tierna foto de niña en la que aparece disfrazada de dálmata. Mirando a cámara, mini Guerra está para comérsela. “Cuando no sabes qué foto subir”, ha escrito la bikina junto a la foto.

En menos de seis horas, la publicación sumaba 70.000 likes y ha generado miles de comentarios. Vicky Gómes, profesora de baile de la academia, ha respondido: “¡Qué cosita más preciosa!”. Por su parte, Lérica, le ha dejado un bonito comentario: “Por favor, Ana, mira que ojos más bonitos llenos de luz. Qué cosita más chica por dios”.

Sin lugar a dudas, Ana ha encontrado una buena foto que subir a Instagram. Y es que la nostalgia se lleva mucho en esta red social, sobre todo bajo el hashtag #tbt (Throwback Thursday).

En este momento, Ana se encuentra en plena promoción de su libro Con Una Sonrisa que saldrá el próximo 11 de abril.