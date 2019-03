Ana Guerra sigue los pasos de Aitana y… ¡Publica libro!

Estamos en la era de las películas y los documentales que repasan la trayectoria de muchos cantantes. Algunos acompañados de polémica como Surviving R Kelly o Leaving Neverland y otros laureados como Bohemian Rhapsody.

Pero también hay quien escoge contar su historia a través de las letras. Antes de centrarse en la música, Aitana escribió un libro de poesía y reflexiones nada más salir de la Academia. Ahora le sigue sus pasos su amiga y compañera Ana Guerra. Ya puede presumir de tener su primer libro.

Con una sonrisa es la obra que “busca inspirar a todos aquellos quienes como Ana luchan por alcanzar sus retos y hacer realidad sus sueños. Trabajo, dedicación, persistencia…pero ante todo creer en uno mismo y no dejarse influir por los miedos y los límites que se nos imponen”, señala su editorial.

No llegará a nuestras manos hasta el 11 de abril pero ya podemos adelantar que está compuesto por nueve capítulos: Despierta, Cree, Tropiezos, Valores, Reflexión, Sueña, Lo malo, Crece y Gracias.

“Hace solo un año, mi sueño de dedicarme a la música se hizo realidad. Eso es lo más maravilloso que me ha pasado jamás. Pero también me da mucho vértigo. Por eso intento no olvidar nunca todo lo que he aprendido en el largo camino que me ha traído hasta aquí”, explica la autora.

Y es que en Con una sonrisa, Ana parte de aquella infancia, en la que con 7 años, tenía claro que quería ser cantante. Y desde ese momento hasta el punto en el que se encuentra ahora, puede presumir de tener una carrera marcada por el punto de inflexión que ha supuesto pasar por Operación Triunfo y petarlo tanto con una canción como Lo malo.

“Así es como nació este libro, para recordar cuáles son las cosas importantes de esta vida y para dar las gracias, con una sonrisa, a todas las personas que me han acompañado en este viaje”, explica.

A lo largo de sus páginas “va descifrando los pilares de su vida, haciendo hincapié tanto en los mejores momentos (su familia, su paso por OT, sus amigos, su pasión musical) como en los más complicados”.

Sin duda, una historia con la que se identificarán todos aquellos que luchan cada día por mantenerse fieles a sí mismos. “Espero que te guste porque Con una sonrisa está hecho con todo el amor que hay en mí”, publicaba en redes.