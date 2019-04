La saga AFTER en cifras

Cuando en octubre de 2014 la entonces escritora amateur Anna Todd veía publicado el primer libro de la saga After poco podía imaginar que, cinco años después, todos los personajes de su cosmos tan personal llegarían a tener su propia película en los cines de todo el mundo. Ni que las lectoras pararían su coche allá por donde fuera. Ni que recibiría mensajes prácticamente a diario. Ni que sería, vaya, la sustituta mucho más joven y naive de E.L. James y la saga de estratosféricas cifras que fue Cincuenta Sombras de Grey.

Porque en After hay mucho amor, mucho encaprichamiento pero queda lejos de las parafilias que reflejaba – aunque no mucho – su hermana mayor en cuanto a sagas literarias. Sea como fuere este After y todo lo que le rodea arroja unos datos increíbles para tratarse de una colección de libros escritos por una autora hasta hace cinco años desconocida y que creció al amparo de una plataforma de autopublicación que muchos usan como un mero hobby.

Aquí recopilamos los números más curiosos de esta saga que culmina el viernes 12 de abril con el estreno de After: Aquí empieza todo en los mejores cines.

30: Son los años que cumple Anna Todd en este 2019. Pocas son las mujeres que pueden presumir de haber construido todo un emporio antes de pasar esta edad tan redonda y significativa.

1000 M: Son las lecturas que After ha alcanzado en su versión online. El primero de los libros, vaya. Los siguientes alcanzan cifras muy importantes, pero no tan espectaculares.

/ Diamond Films España

1500 M: Son los suscriptores de Anna Todd en su perfil de Wattpad en el que inició toda esta aventura escribiendo fanfiction sobre Harry Styles al que adora desde que lideraba One Direction.

2: Son los protagonistas de After: Aquí empieza todo. Tessa es la buena chica que empieza en la universidad y a la que interpreta Josephine Langford y Hardin es el chico malo tautado al que da vida en el cine Hero Fiennes-Tiffin.

10M: El número de libros de After que se han vendido alrededor del mundo en formato físico. Ahora, con la llegada de la película a la gran pantalla, es probable que esta cifra se incremente sensiblemente.

4: Son los países en los que la novela ha conseguido la primera posición de los libros más vendidos: Italia, Alemania, Francia y España.

30: Son los idiomas a los que se ha traducido la apasionante historia de amor de Tessa y Hardin.

/ Diamond Films España

329 K: Son los seguidores que la autora detrás de todo el fenómeno, Anna Todd, amasa en su cuenta personal de Twitter en la que es súper activa.

1 M: Son los seguidores que tiene Hero Fiennes-Tiffin en su cuenta de Instagram desde la que se comunica con todas las seguidoras de After que suspiran por Hardin.

625 K: Son los seguidores en Instagram de Josephine Langford quien encarna a Tessa en la ficción cinematografica que llega ahora a los cines.

97: El año de nacimiento de los dos protagonistas de After: Hoy empieza todo. Insultantemente jóvenes.

31 M: Son las visualizaciones que el tráiler oficial en su versión estadounidense de After: Aquí empieza todo lleva acumuladas en el perfil de Youtube de Aviron Pictures, la productora de la cinta.