La colaboración de BTS con Halsey tiene teaser y ha sido una revolución

BTS está de vuelta y su Army está revolucionado a la espera de nuevos detalles sobre su inminente lanzamiento. Su nuevo álbum se llama Map of soul: Persona y ya sabemos cuál será su primer single.

Boy with luv es el tema que estrenarán este viernes 12 de abril, junto al disco, y ya han desvelado que se trata de una colaboración con una de las artistas que lo está petando últimamente y que tanto ha conectado con las nuevas generaciones: Halsey.

Tanto el grupo coreano como la cantante saben lo que es conseguir buenas cifras en la lista de ventas estadounidense. BTS se convirtió en el primer grupo de su país en llegar al nº1 en el Billboard. Ella, a principios de este año conseguía liderar el ranking por primera vez en solitario gracias a Without me.

Así que, ahora, uniendo fuerzas, imaginaros el impacto que puede tener su colaboración. De momento, han estrenado un teaser de lo que será su tema conjunto y en tan solo 5 horas ya tenía más de 4 millones de visitas. Y eso que se trataba solo de un avance de unos 45 segundos. Ahora ya ha superado los 18 millones.

Si hablamos de logros, el single de BTS con Nicki Minaj, Idol, logró batir el record de visitas en las primeras 24 horas, superando las cifras que había alcanzado Taylor Swift con Look what you made me do. Pero, luego llegó Ariana Grande con Thank, u next y se hizo con el trono.

Pero, de ser ella, yo me andaría con la mosca detrás de la oreja porque tiene pinta de que BTS y Halsey podrían pulverizar ese record vista la expectación que hay depositada en este lanzamiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de halsey (@iamhalsey) el 7 Ago, 2018 a las 12:23 PDT

La admiración de la cantante hacia la banda coreana viene de atrás. El pasado agosto ya escribía en su IG “no concebía venir a Seúl y no ver a estos tipos. No puede esperar para verles en el Staples Center. Estoy orgullosa”.

Ahora, llegan juntos y la cosa promete. Está claro que la cantante se ha sumergido en la cultura oriental. No hay más que ver sus últimas imágenes en Tokyo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de halsey (@iamhalsey) el 8 Abr, 2019 a las 7:20 PDT

Este viernes, prepárate para que BTS y Halsey arrasen con este nuevo single.