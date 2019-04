¿Es bueno escuchar música mientras estudias o trabajas?

Los buenos aficionados a la música es lo que tenemos: que queremos escucharla siempre. Nos acompaña en los trayectos en coche, en transporte público, nos encanta que la pongan en los bares y hasta apreciamos que suene de fondo en la consulta del dentista. Pero también —y esto es lo que nos diferencia del resto— nos empeñamos en disfrutar de canciones mientras trabajamos o estudiamos. Hasta ahora, muchos pensaban que estar expuestos a música mejora nuestra creatividad, pero un estudio científico publicado en febrero de 2019 lo desmiente.

El trabajo, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Lancaster (Reino Unido), sostiene que aquellas actividades relacionadas con el lenguaje (por ejemplo, la redacción de un trabajo para la facultad o la elaboración de un informe para la empresa) se ven alteradas cuando ponemos música de fondo.

Para llegar a esa conclusión, los científicos reclutaron a 30 jóvenes entre los 19 y los 30 años y les pusieron a jugar con palabras. En una de las pruebas les dictaron tres términos (dress, dial y flower, en español “vestido”, “disco” y “flor”) y les pidieron que aportaran otro con el que los tres se pudieran combinar (la elección lógica sería sun, “sol”, de modo que se formasen las palabras sundress, sundial y sunflower, o lo que es lo mismo, “vestido de verano”, “reloj de sol” y “girasol”). A continuación les pusieron tres tipos de música de fondo: una con letras en un idioma que no entendían, otra instrumental y una tercera con letras que les resultasen familiares. También les instaron a pensar sin música.

Un estudio científico publicado en febrero de 2019 concluye que la música interrumpe constantemente el rendimiento creativo en la resolución de problemas

Cuando había música, del tipo que fuera, se atascaron. Según el doctor Neil McLatchie, uno de los responsables del estudio, se encontró “una fuerte evidencia de una respuesta deficiente cuando había música de fondo, comparada con la que se daba cuando el entorno era tranquilo”. La explicación es que la música altera el trabajo de la memoria verbal. Cuando los participantes trabajaron sin música, o con el suave murmullo de una biblioteca, su rendimiento no se vio afectado negativamente. “Nuestros hallazgos desafían la opinión popular de que la música mejora la creatividad y, en cambio, demuestran que la música, independientemente de la presencia de contenido semántico (sin letras, letras familiares o letras desconocidas), interrumpe constantemente el rendimiento creativo en la resolución de problemas”, concluye el estudio.

Sin embargo, para el doctor en Psicología Guillermo Fouce "La música se puede utilizar como un activador"

Guillermo Fouce, doctor en Psicología y presidente de Psicólogos Sin Fronteras, además de portavoz del Colegio de Psicólogos de Madrid, detalla que depende de la tarea y del momento. No es lo mismo poner música mientras pintamos una pared que mientras escribimos frente al ordenador. “La música se puede utilizar como un activador”, dice.

“Por ejemplo, muchos deportistas la escuchan antes de su intervención, porque les sirve para desconectar. Cuando se utiliza de fondo relaja una parte de nuestro cerebro. Pero lo que no puede ser es que entre en conflicto con la tarea que debemos desempeñar. Si me pongo a analizar la letra o a moverme al compás del ritmo, y al mismo tiempo tengo que trabajar, me distraeré. Es un instrumento que es positivo usarlo pero depende mucho del uso que se le dé”. Debe ser un acompañante, no el elemento principal, añade, de ahí que desaconseje el uso de auriculares en ese contexto. “Aunque evitan molestar a otros, el estímulo llega directamente al cerebro y es más intenso; acaba siendo el estímulo dominante”, afirma.

Pero no está todo perdido, porque al mismo tiempo los investigadores de Lancaster se dieron cuenta de que escuchar música con letras que nos resultan familiares nos pone de buen humor. Así que no te cortes y sigue escuchando LOS40 en cualquier situación.