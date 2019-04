Karol G, protagonista del último capítulo en la guerra de Ivy Queen y Anuel AA

Karol G y Anuel AA son una de las parejas del momento que ya han dejado claro que lo suyo va en serio y piensan convertirse en marido y mujer. Tal vez por eso, él solo tenga ojos para ella y considere que es la mejor de todas. Si le preguntásemos al cantante, quién es la reina del reggeaton, seguro que daría el nombre de su chica.

Y puede que muchos coincidieran con él, si hablamos de estos momentos, pero hay quien no olvida a los pioneros y no perdonan las palabras que ha escrito Anuel AA refiriéndose a Ivy Queen, la que en 1990 recibió este título.

“¿Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace siete años es la reina del reggeaton?”, se preguntaba en un storie. Y vale que no hacía referencia a nadie en concreto pero en seguida todo el mundo pensó en la veterana portorriqueña.

Ella también se dio por aludida y no tardó en contestar: “¿Será que tengo que recordarte de dónde vengo yo? Anuel tú no quieres cruzarte con la reina”. Está claro que el ataque gratuito y la falta de respeto a la que fue una de las pioneras del género, no le ha sentado nada bien.

Anuel volvió a recurrir a los stories para pedir que respetasen su opinión como él respeta la de todos. Y pide que la gente recuerde que él no está en modo negativo. Pero aun así, Ivy Queen se ha seguido sintiendo molesta y lo ha querido expresar en redes.

“Construí a base de sacrificios, cimientos para armar un puente por el que hoy caminan mujeres. Siempre abogando a la unión femenina y apoyando muchísimo al talento nuevo. Sorprendida con las faltas de respeto! Indignación total!”, compartía como desahogo.

Construí a base de sacrificios, cimientos para armar un puente por el que hoy caminan mujeres. Siempre Abogando a la unión femenina y apoyando muchísimo al talento nuevo. Sorprendida con las faltas de Respeto!

Indignación total! — THE QUEEN MOTHER♚IQ (@IvyQueenDiva) 7 de abril de 2019

Y no ha sido la única. Otros representantes del género le han enviado mensajes a Anuel para hacerle recapacitar por la postura que ha tomado y para rectificar sus palabras. Uno de ellos ha sido Don Omar que, en un mensaje de más de dos minutos de duración, ha explicado que no se conocen en persona ni han colaborado, pero que le considera amigo y le respeta y que con esa actitud es con la que le pide que le pregunte a su chica si acaso no fue una de sus influencias cuando empezaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rapeton.com 🍊 (@rapetonoficial) el 8 Abr, 2019 a las 10:47 PDT

Coscuella también ha querido dar su opinión y no ha sido tan cuidadoso con sus palabras como Don Omar. “Eres un cobarde que no te atreves ni a mencionarla, y hay que entender que cuando esto (el género urbano) empezó era underground, casi ilegal, e Ivy es una de las personas que abrió las puertas para que nosotros cruzáramos”, explicó en otro vídeo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rapeton.com 🍊 (@rapetonoficial) el 8 Abr, 2019 a las 5:54 PDT

Otro que ha pedido respeto ha sido Residente que ha querido dejar claro que si estos nuevos representantes del urban latino están triunfando es porque hubo otros antes que batallaron para abrirles las puertas.

“No me hablen de números porque McDonalds tiene muchos números, hace mucho dinero, y su comida no sirve para nada. Los números se compran, pero lo que no se puede comprar es el respeto, y si tú eres rapero y no tienes respeto, no tienes nada”, expresaba.

Y para rematar la jugada, se ha viralizado un vídeo en redes en el que Karol G aparece cantando un tema de Ivy Queen, dejando claro que es una de sus influencias. Lo que no está claro es cuándo se grabó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MOLUSCO 🎧 (@yosoymolusco) el 8 Abr, 2019 a las 1:03 PDT

Así que, parece que Anuel lleva las de perder en esta batalla porque son muchos los que piensan que hay que ser agradecidos en esta vida y no olvidarse de los que lucharon porque hoy tengamos lo que tenemos.