Famous: “Ariana Grande es la reina de todo”

Famous se convirtió en el ganador más joven de Operación Triunfo al alzarse con la victoria a sus 19 años. Desde que salió de la Academia todavía no ha publicado single pero es que ha estado “investigando un poco en qué estilo quería adentrarme un poco”, admitió en YU.

Pero que nadie piense, por mucho que bromee Dani Mateo con el tema, que se haya tomado un single. “Después de OT no he estado tocándome los cojones, he estado conociendo a compositores”, confesó. Y, además, avanzó que en breve va a sacar una colaboración con Brian Cross.

A falta de single, lo que sí ha anunciado es su papel como Dios en el musical de La llamada. “El primer día estaba cagadísimo. Estaba en plan verás tú como se me olvide todo, me caiga por las escaleras…”, recordó sobre su debut en el teatro. Allí estará todo el mes de abril y puede que mayo.

Y es que cuando Famous se sube a las tablas se transforma, “cuando subo a un escenario me da algo, un subidón o algo y desconecto de todo”, aseguró. Esperemos poder verle pronto defendiendo sus propias canciones.

Nació en Amsterdam aunque él se siente de Nigeria, donde tiene sus raíces. Allí vivió una temporada antes de venir a España y ahora es un sevillano más con tanto acento como cualquiera del sur. Eso sí, reconoce que en nuestro país las cosas no son fáciles para los inmigrantes.

“Desgraciadamente España sigue siendo un país con algo de racismo. De chico sí que sufrí cosas de racismo pero ya está olvidado”, admitió, “igual que un español va a Inglaterra, que yo he ido muchas veces y me he encontrado con muchos españoles que han ido a buscarse la vida, cuando un negro, un chino o un moro, vienen acá es para buscarse la vida, para trabajar, para alimentar a la familia…lo que nos está pasando a nosotros los negros, da igual de dónde seas, también está pasando aquí, que se van fuera a buscarse la vida”.

Al margen de políticas y realidades sociales, a Famous lo que le mueve es la música y tiene claras sus influencias: “Mi cantante favorita es Ariana Grande pero no me quiero parecer a ella. También me gusta mucho Bruno Mars, me flipa su rollazo, su flow…pero Ariana Grande es la reina de todo. Aparte de su estética, en sus canciones cuenta lo que ha sufrido en la vida y eso es lo que más me mola”.

A medida que iba charlando, Famous se sentía más cómodo y no dudó a la hora de ponerse a competir con otro triunfito, Roi Méndez, para saber quién era el mejor Dios.

Está claro por qué le han dado a él el papel y no a Roi. Ahora lo que nos queda es poder escuchar un primer single, que hay muchos fans esperando.