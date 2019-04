Del amor al odio hay solo un paso, y también para estos famosos

Llevarte bien con los amigos de tu pareja no es tarea fácil. Y es que aunque Cristina Boscá tenga la suerte de poder, incluso, salir de fiesta con los colegas de su marido, Dani Moreno y algunos de los oyentes de Anda Ya! lo tienen más complicado.

De hecho, el presentador del programa de LOS40 confiesa que su mujer se lleva bien con sus amigos, pero que él "no tiene ningún feeling" con los de ella. Aprovechando esta confesión, ha deleitado a los andayeros y andayeras con un consejo. "Yo animo a que si la cosa no cuadra, no hace falta que forcéis situaciones, y mejor cada uno con sus amigos. Os aseguro que evitaréis problemas".

Y es que parece que muchos famosos del mundo del entretenimiento y de la música hayan escuchado a El Gallo, ya que lo han llevado a rajatabla. Si no cuaja, no se fuerza.

Este es el caso de Elton John y Madonna, dos referentes de la música que nunca se llevaron del todo bien. Todo comenzó cuando el británico criticó el discurso de Madonna durante unos premios: "Lo siento pero todo aquél que mueva los labios ante un micro y cobre una entrada de 75 libras debería ser fusilado", haciendo referencia a la Reina del Pop. Y no solo eso, sino que también la llamó "stripper de feria". ¡Vaya!

Por si fuera poco, ambos protagonistas fueron nominados en la misma categoría de los Golden Globes. Antes de dichos premios, Elton dejó claro que Madonna "no tenía una f*cking posibilidad de ganarlo".

Madonna, Donnatella Versace y Elton John en el Museo Metropolitano de Arte en 1997 / New York Daily News Archive (Getty Images)

Rihanna y Chris Brown es otra pareja enemiga de la industria. Pasaron del amor al odio hace unos diez años, cuando la cantante lo denunció por malos tratos. Y podemos confirmar que su relación no ha protagonizado ningún cambio desde entonces. De hecho, en noviembre de 2018, su exnovio Brown dejó un comentario en una publicación de Riri. Lo hizo con un emoji de una cara de sorpresa.

Como respuesta, la intérprete de Work compartió un Instagram Story con el siguiente mensaje: "En vez de rendirte ante el enemigo, puedes decir 'Este es el terreno que he ganado y no lo voy a abandonar. No vas a conducirme de nuevo hacia el agujero del que Dios me sacó'". ¡No hay marcha atrás!

Chris Brown y Rihanna en 2010 / Christopher Polk (Getty Images)

Halsey e Iggy Azalea o Justin Bieber y Eminem son otros de los ejemplos de parejas enemigas que jamás volverán a llevarse bien (o quién sabe). Sino que se lo digan a Katy Perry y Taylor Swift, que pasaron del odio al amor en cuestión de años.

Todo comenzó en 2012, cuando Katy llamó a varios bailarines de Taylor para que se uniese a su gira. Posteriormente, la intérprete de Bad Blood dedicó este tema a Perry y en 2017 ésta le contestó con la canción de Swish Swish. ¡Dardos envenenados everywhere! Dardos que fueron fomentados a través de algunas indirectas en Twitter.

Pero esta amistad fatal llegó a su final cuando Katy Perry decidió enviarle un ramo de rosas a Swift y una carta de reconciliación. Swift la aceptó y publicó un Story junto al mensaje de "Gracias, Katy".

Y tú, ¿crees que podrías reconciliarte con tu peor enemigo?