Lo de Billie Eilish con el dentista es un fetiche particular

Cuanto más ahondamos en la figura de Billie Eilish, más curiosa nos resulta esta artista. Su vida y su música están llenas de secretos, anécdotas y detalles sorprendentes. A través de su reciente primer disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? hemos podido adivinar uno de sus fetiches más extraños: el dentista.

La gran mayoría de personas ven la visita al especialista dental como algo rutinario e incluso desagradable. Sin embargo, la mente creativa de Eilish es capaz de convertir hasta el evento más ordinario en fuente de inspiración musical. Tanto es así, que una de sus citas con el personal médico de salud bucal acabó formando parte de Bury a Friend, una de las canciones más destacadas de su álbum debut.

Como lo oyes. En este tema la cantante y su hermano Finneas incluyeron un sampleo del chirriante sonido de uno de los instrumentos que utilizan los dentistas para hacer... pues eso, sus cosas. Ya es de sobra sabido lo difuminada que está para Billie la frontera que separa lo espeluznante de lo atractivo. ¿No es precisamente esa una de las particularidades que hacen de su música algo inaudito?

Eso de samplear o utilizar sonidos ya existentes (de la naturaleza, de los objetos o personas que nos rodean e incluso de otras canciones) es algo que se puso muy de moda en la época dorada del hip hop. De hecho, el uso dicho recurso (incluir fragmentos de temas ajenos en los propios) en el género fue tan revolucionario como polémico. Para los y las artistas de la época supuso todo un quebradero de cabeza en tema de derechos de autor, propiedad intelectual, etc. Sin embargo, esto no impidió que perdurase en el tiempo y a día de hoy siga siendo utilizado. ¿Un ejemplo reciente? Lemonade de Beyoncé.

Aunque en el caso de Billie Eilish el sonido no sea original de otra composición sino de un elemento de primeras ajeno a su profesión, lo cierto es que tanto su estética sonora como su imagen de artista beben mucho del estilo del hip hop americano. Por supuesto, mucho tiene también que ver ese ansia de la artista por la experimentación musical con el hecho de que sus canciones se compongan de una amplia gama de sonidos de distinta naturaleza.

Bury a Friend no solo utiliza el sonido de un instrumento dental, sino que también incluye cristales rotos o un despertador. Aún así, su visita al dentista (grabada con su propio teléfono móvil) está muy presente en el disco; en !!!!, el track introductorio, podemos escuchar a la artista presentar el disco con las siguientes palabras: "I have taken out my Invisalign and this is the album" ("Me he quitado mi Invisalign y este es el álbum").

Sabiendo esto solo nos queda una última pregunta... ¿Qué es lo próximo que descubriremos sobre su disco?