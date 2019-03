‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’: Todo lo que debes saber del debut de Billie Eilish

El momento ha llegado. When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, primer disco de Billie Eilish, ya está disponible en todas las plataformas. Pero espera, si todavía no le has echado el primer vistazo te avisamos de que el conjunto de canciones viene con instrucciones de escucha.

En LOS40.com hemos escuchado de principio a fin este esperado trabajo de la artista adolescente que se ha convertido en un fenómeno mundial. Creado a partir de sus problemas para dormir y su tendencia a la depresión e inspirado a partes iguales en sus terrores nocturnos y sueños lúcidos. Cada tema es un viaje onírico que te traslada a un lugar remoto que bien podría definirse como la mezcla entre el jardín de las delicias, un salón de recreativos y el Berghaim de Berlín.

Tendremos que esperar para saber si el lanzamiento cumple unas expectativas en ventas con las que podría desbancar a Thank U, Next, de Ariana Grande (hasta ahora el disco más comprado durante su primera semana). Aunque, lo logre o no, la joven estadounidense ya cuenta con su propio récord. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? se ha convertido en el LP con mayor número de preventas (800.000 copias) de la historia en Appel Music.

A continuación, te contamos todos los detalles que esconde este proyecto.

Track by track. Impresiones.

El disco incluye un total de 14 grabaciones y abre con !!!!!!!, que no es sino una intro hablada donde podemos escuchar a Billie emocionada presentando el que es su primer álbum. A continuación, viene uno de los platos fuertes, bad guy, una canción que deja claro que la delicadeza que caracterizaba a la mayoría de temas de Don't Smile At Me (2017) ha quedado atrás.

Y es que, si bien casi todos los tracks que integran el disco tienen su parte sutil y melódica, la mayoría se asientan sobre unas bases electrónicas (que se acercan al dubstep) donde destacan los graves. De hecho, este es un álbum donde la voz de la cantante pierde parte de su protagonismo, llegando incluso a camuflarse entre los otros sonidos.

A pesar de ello existen canciones como xanny (que hace notar la clara influencia de Lana del Rey), ilomilo (cuyo nombre hace referencia a un adictivo videojuego de 2010), wish you were gay o 8, donde se mantiene parte de la estética sonora del primer EP. La última de estas tres tiene la particularidad de emplear un pitch modular que crea la sensación de que es una Billie niña la que canta e interactúa con la actual adolescente (un verdadero dúo con ella misma).

En my strange addiction (escrita por su hermano, Finneas O'Connell) la artista recuperar el estilo de algunas de las primeras composiciones de Eminem como Without Me, canción a la que nos recuerda especialmente por uno de los recursos sonoros empleados.

De hecho, Eilish representa en este momento parte de lo que significó el rapero en sus inicios; si él logró colarse con éxito en un género musical donde un blanco estadounidense parecía tener poco que aportar, ella se convierte en una artista pionera al ser, a su corta edad, una de las pocas mujeres aceptadas dentro del mundo de las gangs masculinas.

El único 'pero' que podríamos sacarle a esta lista final es el hecho de que las canciones más potentes sean precisamente las que la artista ya estrenaba como adelantos: you should see me in a crown, when the party's over (escrita por Finneas O'Connell) y bury a friend.

Por supuesto, no podíamos dejar de destacar all the good girls go to hell (sucesora de idontwannabeyouanymore) y bad guy (legítima heredera de my boy) por esa forma tan especial que tiene Billie de empoderar al género femenino. Por cierto, la segunda ya tiene previsto contar con su propio videoclip.



Un proyecto ambicioso con instrucciones de escucha

Durante esta última semana hasta la llegada del esperado día, Eilish ha ido lanzando mensajes y comunicados a cerca del disco desde sus redes sociales. Primero fue el aviso de que sus canciones iban a ser filtradas, donde pedía a sus seguidores y seguidoras que aguantasen hasta el lanzamiento oficial. Luego la recomendación de que escuchásemos los temas en orden.

A pesar de que en un primer momento pudiese parecer que estos comentarios solo buscasen mantener la expectación, una vez escuchado el disco quedan justificados. A pesar de haber sido grabado con unos recursos de espacio y equipo limitados, la cuidadísima producción del trabajo requiere que sea reproducido en alta definición para no perder detalle en el brillante tratamiento de las voces, las bases, la amplia gama de frecuencias y el estéreo.

Además, como ella misma explicaba, existe un orden lógico en el trackslit, que comienza con !!!!!!! a modo de intro y termina con goodbye. El final de cada canción está ligado por una transición sonora al principio de la siguiente.

En este punto es imposible destacar la importancia de Finneas O'Connell (hermano mayor de la cantante), quien no solo consta como coautor de la gran mayoría de las canciones que integran el disco, sino que además ha sido el encargado de producirlo junto a ella.

Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell os iHeartRadio Music Awards 2019 / Michael Kovac/Getty Images for CORE, formerly J/P HRO

Conclusiones.

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? es un disco coherente que muestra una madurez atípica tanto para una artista de tan corta edad como para un primer proyecto. A pesar de dejarse influenciar por figuras musicales como Gorillaz o lxs antes mencionadxs Lana del Rey o Eminem, la artista ha conseguido crear su propio estilo y sonido.

Oscura, siniestra, lúgubre o melancólica son algunos de los adjetivos que pueden asociarse a su música. Estas características se intensifican en el disco, que sigue esa estética entre emo y urbana y que ha hecho que la artista se convierta en un fenómeno entre adolescentes. Y es que, al fin y al cabo, su storytelling es precisamente ese: el de una chica joven que descubre el mundo y a sí misma a través de sus gustos, inseguridades y aspiraciones.

El de Eilish es un trabajo imprescindible dentro del panorama musical actual, al igual que ella es una artista clave del mismo. No cabe duda de que con él abre a lo grande el principio de una larga trayectoria que, con el tiempo, no hará sino mejorar.