¿Quién conoce mejor a quién: Silvia Abril a Buenafuente o viceversa?

Lo reconocemos: somos muy fans de Silvia Abril y Andreu Buenafuente, tanto juntos como por separado. La pareja se ha convertido en una de las favoritas de la prensa española. ¿El motivo? El buen rollo que transmiten y, sobre todo, el humor que desprenden. Porque Silvia y Buenafuente son pura dinamita cuando están juntos.

Este viernes, 12 de abril, podremos escuchar sus voces en la nueva apuesta de animación de Paramount Pictures: Parque Mágico. Mientras que Abril pone voz a Greta, la valiente jabalí, Andreu hace lo mismo con Boomer, el oso dormilón. Y es verdad que lo hacen muy bien.

Con motivo del estreno, LOS40 hablamos con ellos. Eso sí, para comprobar lo bien que se conocen los dos presentadores, decidimos que Silvia conteste por Andreu y viceversa. ¿Realmente saben todo el uno sobre el otro?

Gracias a estas preguntas sabemos que Silvia Abril está completamente obsesionada (como el resto de la humanidad) con la canción de Shallow de Lady Gaga y Bradley Cooper. No hay momento que no la cante en casa, tal y como asegura Buenafuente: “Está un poquito pesada Silvia con esa película. No pasa nada, a tope con ella”. ¿Y la película favorita de Andreu? Todo un clásico: Forrest Gump. “Es que te gusta mucho y tú eres como una caja de bombones”, le asegura la presentadora de El juego de juegos.

Pero la cosa no se queda ahí, también nos desvelan qué animales serían, si saben cuántos seguidores tienen o si son más de David Bisbal o Bustamante. Buenafuente tiene claro la respuesta de esta última pregunta: “Ella es más de Chenoa, porque cuándo tú vas, ella ya ha vuelto de ahí”.

Sin lugar a dudas, Buenafuente y Silvia Abril tienen mucha química también dando entrevistas juntos. Dale al play y conoce mejor a la pareja más divertida de la televisión