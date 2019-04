Ana Guerra acaba entre lágrimas su última rueda de prensa

“Gracias por ser mi hija”. Esas pocas palabras han bastado para que Ana Guerra se emocionara y acabara soltando más de un lágrima. Y es que oír eso de boca de tu padre en un acto público es como para emocionarse.

Ana Guerra ha presentado, Con una sonrisa, su primer libro, con su padre en primera fila y su amigo Ricky Merino al lado. El triunfito recordó un día en el que ambos quedaron para comer y ella le contó que estaba escribiendo un libro, algo que llevaba en absoluto secreto.

“Me pareció que era un libro necesario”, ha asegurado para después aclarar que “no es un libro de autoayuda, tampoco es una autobiografía, tiene 25 años y sería un poco raro, pero sí que es un libro escrito por una cantante que todos conocéis por haber pasado por Operación Triunfo y cuenta cómo es el camino de una joven niña que se va encontrando con la música y acaba teniendo esta gran oportunidad de salir por la tele y volverte muy mainstream”.

Pero Ricky ha querido señalar que esa gran oportunidad le llegó después de haber recibido muchos síes y muchos noes. “Muchos creen que empezamos, que nacemos, el día en el que salimos por la tele y ahí empieza nuestra carrera. Pero en el caso de Ana no, ella ya había trabajado mucho antes”, reflexionó, “yo se me muchas historias suyas como cuando no iba a clase y tocaba en la calle. Luego vino a Madrid y estuvo trabajando en musicales, en Evita. Este libro es el proceso de una niña que se va encontrando como artista y descubre qué es lo que quiere en la vida”.

Ricky, además, ha querido resaltar el carácter supersticioso de su amiga. “El disco de Ana tiene 9 canciones y este libro tiene 9 capítulos”, remarcaba. “Es un número que me da mucha suerte y buen rollo y un día me di cuenta de que tenía una clave de fa tatuada que se ve como un 9, todo cobraba sentido”, aclaraba Ana.

“El día que conocí a Ana, que fue en el casting final de OT ocurrió que yo no hablé con Ana… éramos cien y no hablé con ella hasta que éramos 25…y recuerdo que vino y me dijo ‘oye, yo no he hablado contigo’. Le dije ‘es que, no sé qué está pasando que a todos con los que estoy hablando y con los que me estoy llevando bien, les están echando’. Y dijo ella, ‘pues no me hables más’”, recordaba Ricky sobre estas supersticiones de Ana, “además es verdad, no hablamos más”, añadía ella.

Pero ahora Ricky no se calla y habla de su amiga con mucho cariño. “Se ha hablado de que hemos puesto en la pantalla unos valores que se habían perdido o que no asociaban a las nuevas generaciones, valores de superación, de trabajo, de cariño, de apoyo, de amistad, de la mente abierta y un día, me acuerdo que estábamos Mimi y yo fuera, tú seguías dentro, y decíamos ‘es que Ana es el reflejo de todos esos valores, si hay una persona que representa e identifica todo eso que representa el éxito de Operación Triunfo, esa es Ana’. Y está bien que este libro refleje esos valores”, añadía Ricky.

“Es la persona que más nos ayuda a todos. Yo creo que de los 16, es la que escribe a los 16 preguntando cómo estamos y nos tiene como un seguimiento”, confesaba.

Tras una introducción hecha con tanto cariño, le tocaba hablar a Ana y hablar de su libro, algo que nunca se hubiera imaginado. Pero hay libro y hay una historia que compartir. Y ella nos ha dado algunas claves de este nuevo proyecto del que ya habíamos contado algún detalle.

El tipo de lector

“Mi libro está hecho para quien me quiera conocer un poquito más, quiera saber un poco mi historia, mis tropiezos, mis triunfos. Y está contado desde el punto de vista desde el que yo lo vivo”.

El prólogo

“El prólogo siempre lo escribe alguien que te conoce, que te quiere, que sabe de ti y que puede hablar de ti con el corazón y aquí estamos, mi padre y yo”.

Interactivo

“Al final de cada capítulo te propongo algo. Por ejemplo, cuando te hablo de las personas que han sido importantes para mí te propongo que pegues en el libro una foto con la persona que es importante para ti y digas el por qué y si te apetece la compartas conmigo a través de un hashtag. Que me cuentes un sueño que tengas, siempre escribirlo, no hay necesidad de que lo compartan conmigo pero si quieren tienen un hashtag para yo leerles, porque me hace mucha ilusión. Hay como un montón de participación, quería que la gente viera el libro como suyo”.

Proceso de escritura

“Menos un capítulo que está escrito de mi puño y letra, el resto de historias, yo no contaba con demasiado tiempo y entonces me sentaba como si tú y yo nos sentamos y tú me grabas, y hablaba de lo que quería contar en cada capítulo. Yo lo contaba y con mis palabras lo escribían. Yo lo revisaba y entonces cambiaba cosas. Ha sido muy cuidado”.

Despierta, el primer capítulo

“Tuve como ese despertar. Yo siempre quise ser cantante pero cuando vienes a Madrid con una mano delante y otra detrás y tienes que pagar las facturas, tienes que trabajar para tener tu sueldo y, al final te sumerges en una rutina que te hace sentir cómodo. Yo iba a trabajar por la mañana, ganaba el dinero que necesitaba para vivir y necesitaba que alguien me dijera que aunque estuviera bien en mi trabajo, que estaba super cuidada y me lo pasaba genial, que no era el trabajo de mi vida. Mi pasión no era vender perfumes aunque pusiera toda la pasión del mundo. Y eso me hizo un clic, mi padre me dijo aquello y por eso no se enteró hasta que pasé la segunda fase de que me había presentado al casting”.

Apoyo familiar

“Si te vas a tirar a una piscina y te tiras de la mano de tu entorno, si no hay agua, ellos van a estar ahí para curarte las heridas, van a estar ahí para apoyarte y decirte que no pasa nada y salir de la piscina y probar en otra. Tener esa seguridad, mi generación o nuevas generaciones, tener el apoyo de sus familias y que crean en ellos, es muy importante”.

El éxito

“Mi definición de éxito no ha cambiado. Para mí, tener éxito es levantarte cada mañana y decir ‘me dedico a cantar con lo difícil que es hacerse un hueco en el mundo de la música’ y vivo de cantar. Antes podía cantar pero no me daba para vivir. Me siento afortunada, y lo digo en el capítulo de gracias: ‘Me siento afortunada. Me pasan tantas cosas bonitas y me siento tan afortunada que no sé cómo hacer para que la vida se sienta afortunada conmigo’. Trabajo duro y doy el 200% de mí y siento que nunca es suficiente para devolverle a la vida todo lo que me da”.

Tiempo para descansar

“Nadie me explota y doy hasta donde puedo dar e intento que todo el trabajo que haga sea de calidad. No tengo mucho tiempo para descansar, no sé en qué día de la semana vivo, es todo un poco frenético pero he puesto un punto y aparte y me estoy cuidando más, estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo mejor…dedicarme un poco más de tiempo para mí porque si te dejas llevar trabajas 24/7 y te olvidas de ti. Y si tú no estás bien, no va a salir”.

Sacrificios

“Renuncio a tener una abuelita de 89 años a la que no veo todo lo que a mí me gustaría. Renuncio a tener una familia que vive en Tenerife, unos amigos que están en Tenerife. Al mar. Al calor de mi tierra. Quizás eso es un poco lo que más me pesa y lo que, entre comillas, lo que peor llevo pero siempre que puedo me doy un salto e intento coger aire. Tengo como un círculo muy cerrado, tengo muchos colegas pero pocos amigos y siguen siendo los de antes. No son exigentes conmigo porque me olvidé el otro día del cumpleaños de mi mejor amiga, horrible, y se ríe porque sabe que no sé en qué día vivo”.

Inspirador

“El otro día una señora de unos 50 años se acercó y me dijo ‘me acabo de separar y fue un proceso difícil para mí y me ponía Ni la hora todo el rato y estaba en mi casa, haciendo mis casas, cantándome, ‘mira qué bien me va sola’, y al final de tanto creerlo me lo creí y ahora soy feliz’. Entonces es cuando todo cobra sentido y todo merece la pena. Si a alguien esto le inspira, para mí ya sería como tocar el cielo del libro, ¿De verdad puede inspirar esto a alguien? Ojalá. Yo simplemente cuento lo que yo viví y al tener una experiencia tan positiva, siempre intento hablar de lo bueno y de lo no tan bueno pero con final feliz”.

El proyecto más loco

“Creo que una vez me dijeron hacer una promo y tenía que hacer puenting. Me dijeron ‘nada, tú te tiras’. Y dije, ‘¿cómo? No contéis conmigo para nada de esto’. Los deportes de riesgo y yo no vamos de la mano. Creo que es lo más loco que me han propuesto. A mí me gustan las locuras. Cuando no era conocida, para ganar más dinero cantando en la calle me vestí de novia (en el libro está la foto) y todos mis músicos de novio y puse una alfombra roja, estas locuras me gustan”.

Personajes públicos convertidos

“Yo no me creo Ana García Márquez. Sé que no lo soy. Entiendo que hay mucha gente que ha estudiado mucho, tiene mucho talento y no le ha llegado esta oportunidad. Yo no puedo manejar la suerte de la vida de cada uno y me encantaría, sería la primera a la que le encantaría dar visibilidad a la gente que quiere cumplir su sueño. Por eso no es una obra literaria, no es un novela, yo no sé escribir ese tipo de cosas. Simplemente cuento un poquito mi experiencia. Pero a los haters les diría que se lean el libro para opinar con argumentos”.