Rosalía y J Balvin, Sofía Reyes con Rita Ora y Anitta, y Bombai, candidatos «con altura» esta la semana

Con altura se titula el tema que han grabado juntos Rosalía y J Balvin y "con altura" también se presentan los candidatos de la semana, entre los que se encuentran ellos mismos. Pasemos revista a las canciones que pueden insuflar oxígeno a la lista este próximo sábado.

En efecto, la rotunda colaboración de Rosalía y J Balvin —en la que también participa El Guincho, productor de la catalana—, aspira a entrar en LOS40 este fin de semana. Con altura se sitúa en esa confluencia de estilos de sus intérpretes, aunque es lo más reguetonero que hemos escuchado de Rosalía hasta la fecha. Con 43 millones de reproducciones en YouTube en solo una semana, el vídeo va camino de superar los 67 millones que lleva acumulados Malamente, hasta ahora el clip más exitoso de la cantante de San Esteban de Sasroviras.

Es curioso que J Balvin se presente como candidato la misma semana en que está en el número 1 de la lista. Así es: Say my name, su single junto a David Guetta y Bebe Rexha, lleva dos semanas consecutivas en lo más alto de LOS40. De modo que si Con altura logra hacerse un hueco, es bastante probable que el parcero haga doblete. Usa el HT #MiVoto40 para apoyar su candidatura.

Y de una de las grandes voces femeninas del pop actual pasamos a hablar de tres chicas que si lo petan por separado, juntas pueden liarla bien gorda. Se trata de Sofía Reyes, Rita Ora y Anitta, una colaboración intercontinental (una mexicana, una británica de origen kosovar y una brasileña) de la que ha salido un magnífico tema: R.I.P. Intercontinental y trilingüe, ya que una canta en español, la otra en inglés y la tercera en portugués.

Este tema viene muy bien para aprender idiomas, pero también (y sobre todo), para bailar. De hecho, el R.I.P. del título va dedicado a las personas aburridas; es una reivindicación del optimismo y el buen rollo. Como ha declarado Sofía, «fue increíblemente empoderante para mí trabajar con estas dos supermujeres. Me encantó poder mezclar todas nuestras culturas con un mensaje en el que todos podemos estar de acuerdo». Si te mola, ya sabes: dale caña con el HT #MiVoto40.

Y hablando de buen rollo, cerrando la terna de aspirantes encontramos a los valencianos Bombai, que de optimismo y buenas vibraciones saben un rato. El tema que nos presentan ahora se titula Vuela, aunque no es el primero que entra en la órbita de LOS40: antes nos dieron mucha vidilla con singles como Solo si es contigo (con Bebe), Superhéroes o Imparables.

Siempre es un placer escuchar la música de este trío formado por Vicente, Ramón y Javi, que tienen esa maravillosa habilidad para, sea cual sea la época del año, trasladarnos al ambiente festivo de una playa. Ahora que se acerca el buen tiempo su música cobra más sentido que nunca, así que si quieres que nos alegren esta primavera, dales luz verde utilizando el HT #MiVoto40 en Twitter. ¡Suerte a todos!