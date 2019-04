Mad Cool Festival tira la casa por la venta: suma una fiesta de bienvenida y confirma a Rosalía

Mad Cool Festival inaugura este año una gran novedad: una fiesta de bienvenida para todo su público que contará con artistas como Rosalía, Bring Me The Horizon o Lykke Li. Tendrá lugar en el mismo recinto que el Festival, en Valdebebas.

La Welcome Party se celebrará el miércoles 10 de julio, un día antes del comienzo oficial del evento. La buena recepción y el cariño del público han provocado que el Festival sume una nueva fecha para dar el pistoletazo de salida a tres días de música en Madrid (las fechas oficiales del Festival: 11, 12 y 13 de julio).

Parece que ampliar el cartel con nombres como el de MARINA, Lauryn Hill, Gossip, Cat Power, Let’s Eat Grandma o Empire of the Sun no ha sido suficiente para la organización y apuestan por más: cuatro noches de la mejor música más alternativa del panorama nacional e internacional.

Eso sí, la Welcome Party contará con un aforo mucho más reducido que el Festival, 50.000 personas como máximo. Su cartel lo completan artistas como Metronomy, The Cat Empire, Don Broco, The Amazons, Viagra Boys, Whispering Sons, Griz, The Parrots, Anier, Fusa Nocta, Blake y Favx.

Cartel de la Welcome Party / Mad Cool

¿Cómo puedo acceder a la Welcome Party del Mad Cool?

Mad Cool Festival y Banco Santander han comunicado un Acuerdo de Patrocinio con ventajas para los clientes de la cuenta Smart del Banco Santander y sus posibles nuevos clientes. Además, Mad Cool también ofrece un descuento especial para socios y actuales poseedores del abono de tres días.

11 de abril a las 14:00 horas.

Promoción especial para nuevos clientes y clientes de la cuenta Smart del Banco Santander. Solo disponible a través de madcoolfestival.es.

15 de abril a las 12:00 horas.

Fin de la promoción especial con PVP de 15 € para nuevos clientes y clientes de la cuenta Smart del Banco Santander. Inicio de una preventa exclusiva para nuevos clientes y clientes de la cuenta Smart del Banco Santander con PVP de 30 € (esta preventa exclusiva podrá adelantarse en fecha en caso de agotar los 2.000 tickets iniciales en promoción especial y finalizará el viernes 19 de abril).

19 de abril a las 12:00 horas.

Venta al público en general. Para los socios Mad Cool: 30 €. Solo a través de www.madcoolfestival.es. Para todos aquellos que ya dispongan de un abono de tres días: 30 €. Disponible en Madcoolfestival.es, Ticketmaster y Festicket. Para el resto del público: 35 €. Disponible en Madcoolfestival.es, Ticketmaster y Festicket.

Entrada gratuita

Para todos los que ya dispongan de su entrada y/o abono VIP Mad Cool Festival 2019 y para los compradores de la promoción especial Mad Cool Lovers.