Sebastián Yatra es un romántico empedernido, y nos lo ha dejado muy claro en el estudio de LOS40. Con motivo del lanzamiento de Fantasía, su segundo disco el viernes 12 de abril, el colombiano nos ha visitado para hablarnos de él y mostrarnos su lado más enamoradizo. Un álbum en el que, por cierto, estará incluida Cristina, su canción con Tini Stoessel.

Sebastián Yatra nos habla sobre su beso con Tini

Y en relación a este tema, nuestro locutor Félix Castillo le ha preguntado acerca de su beso con Tini sobre su concierto en el Luna Park de Buenos Aires. Un beso que, por cierto, ha dado de qué hablar en los medios de comunicación de todo el mundo.

Lo cierto es que, tal y como nos confiesa el artista, Tini confesó que no fue correspondido, sino "un beso robado que me llegó al alma". ¡Qué bonito! Aunque Yatra no ha tenido ningún reparo en hacerlo y, de hecho, añade estre risas que "es mejor pedir perdón que pedir permiso". Eso sí, no se ha atrevido a desvelarnos ningún detalle más acerca de su vínculo con la argentina.

Pero este no ha sido el único tema protagonista de la entrevista. El intérprete de Un Año es considerado uno de los referentes de la música actual por sus baladas. Y esto no es nada nuevo, ya que es un género que le apasiona desde muy pequeño. "Los artistas no le damos (a las baladas) la misma importancia que antes porque lo que está más de moda es lo urbano", añade.

Aprovechando la ocasión, también nos ha regalado la interpretación de un corto fragmento de este tema que comparte con el dúo Reik y que formará parte de Fantasía. El estudio se silenció y la voz de Yatra abrió la boca de los presentes (incluida la de Félix).

Nos ha quedado claro que el romanticismo de Sebastián Yatra no es ningún mito. Aunque él no haya querido adelantarnos nada sobre su relación con Tini, estamos seguros de que no será la última vez que los veremos juntos sobre un escenario o en alguna publicación de Instagram.

¿Estás listo/a para escuchar los nuevos temas de Yatra en su nuevo disco Fantasía?