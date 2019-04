"Los fans están en absolutamente todos los lugares a los que vamos"

El 12 de abril llega a los cines de todo el mundo la adaptación de uno de los fenómenos literarios de los últimos años, After. Bajo el título de After: Aquí empieza todo la película contará los devenires de sus dos protagonistas, ya muy conocidos por los seguidores de la saga, Tessa y Hardin.

Anna Todd, la joven autora, ha estado a los mandos de la adaptación al cine de la primera entrega de la saga. Su nombre aparece como guionista de este largometraje que dirige Jenny Gage y protagonizan Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford.

After: Aquí empieza todo Duración 106 m Dirección Jenny Gage Guion Anna Todd, Jenny Gage, Susan McMartin, Tamara Chestna Sinopsis Tessa Young (Josephine Langford) es una dedicada estudiante, una hija responsable y una novia fiel. La joven tiene grandes aspiraciones de cara a su futuro en su primer año de universidad. Su mundo cambiará cuando, en su viaje de autodescubrimiento y de despertar sexual, conozca al oscuro, rebelde y misterioso Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin).

After: Aquí empieza todo narra un despertar de una muchacha, de nombre Tessa, quien al llegar a la universidad lejos de su casa se dará cuenta de que todo lo que consideraba su vida es precisamente lo que no quiere. Se enamorará, como no podía ser de otro modo, del chico malo al que encarna Hardin en la película.

Hablamos con Anna Todd, Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin a su paso por Madrid sobre su película, su relación con los fans o el futuro.

Anna, cuéntanos un poco del viaje desde que empiezas a escribir After hasta que estrenas la película

Anna: Han sido varios años en los que empecé a escribir como un hobby y nunca imaginé que la gente lo iba a leer, no te digo ya comprar los libros o desear que se hiciera una película. Ha sido una divertida sucesión de acontecimientos que han llegado a la cumbre con esta película. Estoy nerviosa y orgullosa de mis lectores por llegar hasta este punto.

Hero, ¿tienes algo en común con tu personaje Hardin?

Hero: Sí, claro, tenemos algunas cosas en común. Los dos somos británicos, los dos nos parecemos mucho, pero la verdad es que uno tiende a centrarse más en las diferencias y eso es el hueco que tienes que llenar.

¿Y tú, Josephine, compartes algo con Tessa?

Jo: Sí, hay pequeñas cosas que tenemos en común puesto que somos muy ambiciosas y trabajadoras, y nos parecemos. La verdad es que no me acuerdo...

Anna: Inteligente, ambiciosas...

Jo: Sí, pero yo no me veo tan inteligente

Hero: En cierta manera uno se siente como si estuviéramos juzgándonos a nosotros mismos

Anna: Puedo decir que Josephine and Tessa son las dos muy inteligentes, organizadas, puntuales, auto conscientes...

Jo: Sí, se podrían ir añadiendo sinónimos.

Parasteis el tráfico de Gran Vía con vuestra firma de libros, ¿cómo manejais tal popularidad?

Jo: Es muy halagador.

Anna: Siento como si ya estuviera realmente acostumbrada a ello, ya estoy acostumbrada a los gritos y a los lloros. La diferencia es que ahora se está multiplicando el número de personas. Cuando hay algunas personas persiguiendo el coche es 'bueno, es bonito', pero cuando hay hordas de gente haciendo lo mismo puede llegar a ser un poco intenso. Al final nos apoyamos los unos a los otros.

Hero: Es bueno que nos tengamos los unos a los otros para este viaje porque al final todos estamos aprendiendo. Jo y yo más que Anna porque somos todavía nuevos para todo esto, pero terminas acostumbrándote.

¿Habéis experimentado alguna vez una situación curiosa con un fan?

Anna: Ayer... No, pero el hecho de ir a una ciudad y que la gente descubra en qué hotel estás...

Jo: Y el aeropuerto.

Anna: Y el aeropuerto. Son cosas que piensas que nunca te van a pasar. Al principio podía haber dos o tres personas, pero ahora es una cosa completamente diferente. Esto podría ser lo más curioso y en cierta manera intenso de todo. Lo demás es genial y halagador.

Hero: Estar en todas partes a las que vamos.

La película está escrita y dirigida enteramente por mujeres, ¿fue algo buscado o pura casualidad?

Anna: Absolutamente. Cada día se está haciendo mejor y cada vez tenemos a más mujeres y directores más diversos, pero para esta historia especificamente que tiene un rollo tan femenino sentí que un hombre, no sería justo decir que no lo hubiera hecho igual, resultaba más natural el tener a una mujer como directora. También hay mujeres productoras. Me gusta estar rodeada de mujeres realmente fuertes y siento que After era el camino perfecto para conseguirlo.

¿Cómo se afronta un primer papel importante como este, Hero y Jo?

Hero: Simplemente te tiras a la piscina y esperas a ver qué sucede después. Uno se prepara todo lo que puede. La gente pregunta '¿Estás preparado, ¿Estás preparado?' y nosotros no pensamos que estemos preparados simplemente lo hacemos y ya veremos qué pasa después. La preparación es la clave, yo creo.

Jo: Te dan un trabajo, lo preparas, lo grabas y al final no deja de ser muy parecido a otros trabajos. Al menos cuando lo estás grabando. Hay muchas cosas diferentes en este proyecto diferentes a otros, pero simplemente lo haces.

After: Aquí empieza todo se estrena el 12 de abril.