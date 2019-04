BTS colabora con Ed Sheeran en su nuevo disco

Lo que adelantamos hace unos meses, ya se ha hecho realidad. Ed Sheeran ha compuesto oficialmente una de las canciones del nuevo disco de BTS. ¡Lo que lees!

En noviembre de 2018, saltaron todas las alarmas cuando el británico dejó caer en Twitter que había escrito una canción para los surcoreanos sobre la que, por aquel entonces, estarían trabajando. "Me encanta BTS. Son geniales", añadía.

Según informaba Billboard, los surcoreanos hicieron pública esta novedad a través de un comunicado de prensa. Make It Right es el tema compuesto por el intérprete de Happier, siendo una de las canciones que forman parte de Map Of The Soul: Persona. Una canción que, por cierto, trata sobre la autosuperación y el amor que sientes por aquella persona que ha confiado en ti.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que Ed Sheeran y BTS están en contacto. Ya en diciembre de 2018, Suga twitteó una imagen de la canción en la que estaba trabajando y se la envió a Sheeran junto al mensaje de "Esto es para ti".

Ahora que ya es oficial que Map Of The Soul: Persona cuenta con la colaboración de este artista internacional de éxito, se confirma que BTS está dispuesto a conquistar otros géneros. De hecho, no será el único que participa. Halsey también lo hace en el tema de Boy With Luv.

Y tú, ¿tienes ganas de escucharla?