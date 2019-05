Ed Sheeran desvela título y fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

Beautiful People ft ________

South of the border ft _________ & ___________

Cross me (Explicit) ft Chance The Rapper & PnB Rock

Take me back to London ft _____________

Best part of me ft ______________

I don’t care with Justin Bieber

Antisocial ft ______________

Remember the name (Explicit) ft _________ & ___________

Feels ft __________ & ___________

Put it all on me ft ______________

Nothing on you ft _________ & ____________

1000 nights ft __________ & _____________

Way to break my heart ft ______________

Blow whith ____________ & __________________